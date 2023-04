Atención | Temblor en Ecuador: fue en la madrugada del martes 25 de abril y despertó a varios ciudadanos

Nuevamente, volvió a temblar en Ecuador. Esta vez el epicentro fue la población de Balao, Guayas y tuvo una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:35 de la madrugada del martes 25 de abril, lo cual hizo que varios ciudadanos se despertaran atemorizados por el sismo que se sintió en distintos lugares, debido a su fuerza.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, en al menos 93 poblaciones de siete provincias del país reportaron haber sentido el temblor.

Así registraron el fuerte temblor en Ecuador - Foto: Twitter @IGecuador

Hasta el momento, las autoridades no se han registrado daños estructurales o víctimas por el sismo, eso sí, las redes sociales se llenaron de mensajes de ciudadanos atemorizados por el temblor.

“Qué miedo, este temblor en Ecuador se sintió también en Cuenca. ¿Dónde será el epicentro? Dios que no haya pasado algo grave”, publicó en Twitter @manolive35. “Estaba con mi pijama más fresca y cómoda; me la tuve que cambiar por si me toca salir corriendo por otro temblor. Diosito no estés enojado con Ecuador, no todos somos delincuentes”, escribió @emilynaviac. “Me despertó el temblor!! Qué susto opinó @jennyMPWEcuador.

En Guayaquil, los ciudadanos están alarmados luego del fuerte sismo que se sintió esta madrugada en varias zonas del Ecuador #Temblor pic.twitter.com/ixciN2qmqG — 📁La Data Ec (@LaDataEc) April 25, 2023

El pasado 18 de marzo y también en la población de Balao, se registró un terremoto de 6.5 grados de intensidad, el cual dejó daños en viviendas, además de 14 víctimas mortales.

En la ciudad peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, una niña de cuatro años falleció por el golpe de un ladrillo en la cabeza, según un reporte oficial. “Ahí donde está el charco de sangre, estaba jugando con mi otra sobrina y le cayó un bloque”, dijo David Alvarado, tío de la menor.

Así quedaron algunas viviendas por cuenta del terremoto del 18 de marzo de 2023. - Foto: Bomberos Ecuador

El temblor se sintió con mayor fuerza en el sur de Ecuador, donde las personas salieron despavoridas a las calles. Una de las ciudades más afectadas fue Cuenca.

“La gente salía corriendo, gritaban desesperados, toda la gente se bajaba de los carros (...) desesperada, corrían, gritaban, lloraban”, afirmó en su momento Magaly Escandón, una vendedora de artículos de costura en esa ciudad de la zona andina.

Ecuador, país situado en el Cinturón de Fuego

Es común que en Ecuador ocurran varios sismos debido a su ubicación. El país está sobre el denominado Cinturón de Fuego, lugar donde los conocedores geológicos indican que hay varias placas tectónicas, definidas como “losas macizas de la corteza terrestre que están en movimiento” y al tener un encuentro con las plazas continentales chocan, produciendo un evento que en geología se llama “subducción”.

Ecuador es sacudido regularmente por terremotos debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego". - Foto: Getty Images / Charles O'Rear

Con al menos 40.000 kilómetros, este anillo de fuego como también se le conoce, rodea a los Andes, la costa oeste de México, Estados Unidos y Japón.

Cabe señalar que en la región del Cinturón de Fuego del Pacífico se han dado terremotos que involucran la historia reciente. Por ejemplo, figuran las catástrofes sísmicas en Chile (1960 y 2010), Alaska (1964) y Japón (2011). De igual manera, el tsunami devastador del océano Índico (2004).

Luego del Cinturón de Fuego del Pacífico, CNN afirma que la zona más propensa para tener terremotos es el Cinturón Alpino, el cual se ubica por el Mediterráneo - Foto: Getty Images / Jobalou

Luego del Cinturón de Fuego del Pacífico, CNN afirma que la zona más propensa para tener terremotos es el Cinturón Alpino, el cual se ubica por el Mediterráneo, al este de Turquía, Irán y el norte de la India. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que en esta segunda región, se producen entre el 5 y 6 % de los terremotos en el mundo.