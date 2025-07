Aumenta preocupación por posible demencia de Donald Trump: experto revela cuatro señales urgentes

Durante una entrevista, el sobrino habría mencionado con preocupación que la salud mental de Donald Trump no era la mejor, sugiriendo que ha observado similitudes preocupantes con casos de familiares anteriores.

El presidente Donald Trump tropieza al subir las escaleras del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el martes 1 de julio de 2025, para visitar un nuevo centro de detención de migrantes en Ochopee, Florida. (Foto AP/Cliff Owen) | Foto: AP

“Cuando hablamos del deterioro por demencia, me centraba en el lenguaje porque es lo que más observamos, pero también siempre vemos un deterioro en el rendimiento motor”, dijo Gartner en una entrevista en The Dean Obeidallah Show.

Gartner aseguró que un solo tropiezo no significa necesariamente que alguien tenga una enfermedad mental, pero sí mencionó otras señales preocupantes. “No me gusta decir ‘Oh, se tropezó en las escaleras’, pero no, camina lento, se está cayendo”, comentó.