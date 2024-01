Bebé de Paula Durán, colombiana que murió en EE. UU., sufrió dura enfermedad y confirman cómo está su salud

No obstante, el huilense compartió un extenso video a través de su cuenta de Instagram en el que confirmó que lamentablemente su pareja sentimental dejó de respirar el 24 de enero de 2023. Asimismo, aseguró que esta murió en sus brazos.

“Tenemos un angelito más que nos cuida en el cielo. Me siento tranquilo porque sé que di el 101 %. Traté de robarle muchas sonrisas a esa mona hermosa. Como dijo una amiga, ella murió estando viva y lo más bonito es que murió en mis brazos” , expresó en aquel momento.

Vega, de igual manera, subió un video en el que se puede apreciar que junto al menor tocaron la campana de la victoria, lo cual simboliza que este no tiene ninguna enfermedad. Asimismo, les agradeció a todos los doctores que lo atendieron durante estos meses.

“Después de un año de exámenes y controles oncológicos con Juanjo, la médica nos dice: ‘No los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su doctora’. Juanjo es un bebé fuerte y sano. Gracias a Dios y a todos estos grandes profesionales de la salud” , escribió inicialmente en la publicación.

Luego, agregó: “Gracias a todos por sus oraciones y por ese cariño hacia mis hijos. Seguiremos dando lo mejor cada día por ellos y por mí. Juanjo es un campeón de la vida, que desde el primer momento me ha enseñado a luchar y me ha motivado a no desfallecer nunca”.