Bombardero de EE. UU. se acercó a la costa venezolana, pero Trump dice que es “falso”

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 consultados por la AFP mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 11:02 p. m.
Donald Trump, un bombardero B-52 y Nicolás Maduro
Bombardero de EE. UU. se acercó a la costa venezolana, pero Trump dice que es “falso” | Foto: Getty Images

Al menos un bombardero estadounidense B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela el jueves, según mostraron plataformas de datos de seguimiento de vuelos, aunque Donald Trump aseguró ante periodistas que eso era “falso”.

Se trata de la segunda demostración de fuerza por parte de aeronaves estadounidenses en una semana.

El vuelo del bombardero se produce en plena agresiva campaña militar contra presuntos traficantes de drogas en la región, con al menos nueve ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico, y un saldo de al menos 37 muertos.

Donald Trump, un bombardero B-52 y Nicolás Maduro
Donald Trump, un bombardero B-1B y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 consultados por la AFP mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, tras lo cual desapareció de la vista.

Al ser preguntado en un evento en la Casa Blanca sobre si Estados Unidos había enviado B-1Bs cerca de Venezuela, Trump respondió que era “falso”.

Contexto: Ex alto funcionario de Trump destapa escándalo en financiación de campaña de Petro: régimen de Maduro estaría involucrado

Estados Unidos “no está contento con Venezuela por muchas razones”, añadió. Trump también se expresó con vivas críticas contra Colombia y México, que consideró países bajo control del narcotráfico.

Trump reiteró sus insultos contra el presidente Gustavo Petro, al que calificó de “maleante” y “mal tipo”.

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump reabre el debate sobre la posición internacional de Colombia y refuerza hipótesis de alianzas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump reabre el debate sobre la posición internacional de Colombia | Foto: Montaje El País

En otro momento, el mandatario fue preguntado sobre si creía que el fentanilo, que es la droga que causa más víctimas en Estados Unidos, pasaba por Venezuela desde China, a lo que respondió afirmativamente, sin dar más detalles.

Hace una semana bombarderos B-52 con base en Estados Unidos volaron ante la costa de Venezuela durante varias horas.

Contexto: Donald Trump aumenta las presiones contra Maduro y buscaría derrocar al dictador por cielo, mar y tierra. Así es el plan de Washington contra el régimen

El ejército estadounidense describió esa misión como una demostración del compromiso de Washington “de disuadir proactivamente las amenazas de los adversarios, mejorar el entrenamiento de las tripulaciones y garantizar la preparación de la fuerza global necesaria para responder a cualquier contingencia o desafío”.

Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras el despliegue militare de Estados Unidos en el Caribe
Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe | Foto: AFP Y x/@EmbassyGuyana

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña.

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien dijo el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses.

Contexto: “Si hubiéramos querido matarlo con un misil, ya lo habríamos hecho”: alto funcionario de Trump sobre Maduro

A pesar de que el presidente Trump negó él sobrevuelo del B-1B, estas demostraciones de fuerza y la agresiva campaña antidrogas con despliegue militar se producen en un contexto de intensificación de las tensiones regionales, donde Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar a Nicolás Maduro.

Con información de AFP.

