“Boric nunca se enfrascó en diálogos de sordos”: la exjefa de asesora del presidente de Chile habla con SEMANA

Lucia Dammert: Chile ha vivido una etapa de muchos cambios y reacomodos en la discusión política que no parten únicamente con el estallido social, pero en los que el estallido social fue muy importante. Tiene, además, dos experiencias de intento de cambio constitucional. La primera, marcada por la participación de movimientos sociales y por una mirada transformadora. Y la segunda, vinculada a un mundo más conservador.

Las dos fallidas, pero demostraron que hay un problema muy serio de representación y que aquellos que creemos que somos representantes de las opiniones generales de la ciudadanía en realidad no lo somos. Pero el Gobierno del presidente Boric ha tenido la capacidad de identificar que para gobernar se necesita diálogo.

| Foto: Anadolu via AFP/ PRESIDENCIA

Los presidentes de Chile y de Colombia son de izquierda, y a pesar de la misma ideología política, poseen ciertas diferencias. | Foto: Anadolu via AFP/ PRESIDENCIA

L.D.: Él supo que para gobernar requería abrir la coalición también a la centroizquierda, que en Chile tenía ya más de 20 años de experiencia de Gobierno. Reconoció, por ejemplo, que los programas de gobierno no son para implementarse en cuatro años. Y hay logros importantes: ha aumentado el salario básico, se han generado programas de salud con más cobertura, acaba de pasar la reforma a las pensiones, pendiente hace 15 años. En Chile se ha avanzado con diálogo y colaboración, y veníamos de una polarización muy grande tras el estallido social. Creo que es una buena señal de la política, con P mayúscula. Enfrascarse en esos diálogos de sordos no permite avanzar en nada.

L.D.: Creo que es bien difícil comparar. Colombia venía saliendo de la firma de la paz. Pero, sobre todo, el presidente Boric es un presidente de izquierda que llega al poder después de una larga experiencia de mandato de la centroizquierda. Después de la pérdida de la primera propuesta constitucional, el Gobierno se abre a una segunda coalición que permitió tener un diálogo político distinto. No me atrevo a afirmar ciento por ciento sobre la situación de Colombia, pero evidentemente el cambio, en términos de quienes gobernaban antes , es muy distinto y la ampliación política tampoco se ha realizado.

Lo otro que uno ve desde afuera es que el presidente Boric, con mucha rapidez, y respondiendo a sus principios y valores, se constituye muy rápidamente como un líder progresista que no tiene problema en decir que Maduro es una dictadura, que lo que pasa en Nicaragua son violaciones de derechos humanos, y no teme en apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Entonces, también tiene una presencia internacional diferente. Por supuesto que es distinto hablar de Venezuela siendo país vecino que siendo un país más lejano, como es Chile.

L.D.: Cuando ganó Evo Morales la primera vez en Bolivia, primer presidente indígena, se generó un enorme impacto en el mundo de la centroizquierda y la izquierda, en términos de que verdaderamente era posible un cambio. Creo que en Colombia pasó algo parecido. Tantos años en los que la izquierda no llegaba al poder que había en ese momento y aun una expectativa de una transformación, no solamente en términos de los temas de seguridad, sino una transformación en las capacidades de participación política, una apertura hacia mayores niveles de inclusión, de justicia, que son los anhelos centrales de un Gobierno de izquierda.

Pero hoy tenemos claro que los gobiernos lo que deben hacer es ejecutar. La gente busca gestión y resolución rápida de sus problemas. Uno esperaba que emergiera un liderazgo regional, pero eso no ha sucedido. Tampoco ha sucedido con el presidente Lula. Pero puede que los problemas que estamos viviendo a nivel regional y global inhiban la conformación de una voz latinoamericana sobre problemas centrales, como la crisis democrática o la climática.

SEMANA: ¿Por qué Boric no se ha sumado a tener una solidaridad a ciegas con Maduro?

No me sorprende que reconozca que lo que está pasando en Venezuela es un debilitamiento completo del sistema democrático y, finalmente, un proceso no democrático. Pero el presidente Boric también abre oportunidades para otro tipo de conversaciones y diálogos. El Gobierno de Chile puso un embajador y buscó mecanismos de intercambio, por ejemplo, de datos policiales con Venezuela. Su posición tampoco busca aislar a Venezuela del marco regional, sino tratar de mantener mecanismos de diálogo.