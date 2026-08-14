El hijo del exmandatario mexicano cuestionó al presidente de Estados Unidos y pidió explicaciones por la decisión que, según aseguró, le impide ingresar a ese país.

Andrés Manuel López Beltrán respondió con una dura carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de asegurar que le fue retirada la visa para ingresar a ese país.

El hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y cuestionó directamente al mandatario estadounidense sobre si estaba al tanto de la medida.

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López Beltrán cuestionó a Trump por el retiro de su visa

En una carta de tres páginas fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que Rubio y Landau ordenaron retirarle el permiso para ingresar a Estados Unidos.

El político calificó la decisión como un acto de carácter “político” y “propagandístico” y afirmó que no existe ninguna prueba en su contra relacionada con actos “inmorales o delictivos”.

El hijo del exmandatario también lanzó fuertes críticas contra los funcionarios estadounidenses.

En su carta cuestionó la manera en que, según su versión, actúan contra personas, gobiernos y políticos que no se alinean con sus posiciones.

López Beltrán sostuvo además que la medida podría estar relacionada con una supuesta postura contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus dirigentes.

También cuestionó a Trump y le preguntó si conocía la decisión de retirarle la visa para ingresar a Estados Unidos.

El político planteó dos escenarios. Si Trump conocía la decisión, cuestionó que permitiera una actuación que calificó de prepotente.

Si no estaba informado, preguntó por qué no se tomaban medidas contra Rubio, Landau y otros funcionarios a los que señaló en la misiva.

Carta enviada por Andrés Manuel López Beltrán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asegurar que le fue retirada la visa para ingresar a ese país. Foto: Foto X @azucenau

López Beltrán reacciona al retiro de su visa

López Beltrán aseguró que la cancelación de su visa no le preocupa y que puede esperar a que cambien las circunstancias.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones”, escribió el hijo del exmandatario mexicano.

También comparó la situación actual con los gobiernos de Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, a quienes presentó como referentes de respeto hacia México.

La carta también contiene una crítica directa al rumbo político de Estados Unidos.

López Beltrán cuestionó problemas como el odio, el racismo, la drogadicción, la desintegración familiar, la inconformidad social y la tristeza, desde su propia perspectiva.

Al final de la misiva, pidió a Trump revisar su caso y consideró que todavía está a tiempo de comenzar una nueva etapa apoyado en profesionales de la política que coloquen el interés de los ciudadanos por encima del interés personal.

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“En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia”, escribió.

López Beltrán cerró la carta asegurando que espera una respuesta del presidente estadounidense para saber a qué atenerse.

Por ahora, lo que se conoce sobre el retiro de la visa y las razones detrás de la decisión proviene de la versión que dio el propio López Beltrán.