Canadá convoca elecciones anticipadas en abril, con la mente puesta en la guerra comercial y las amenazas de Donald Trump

Trump “quiere quebrarnos para que Estados Unidos sea nuestro dueño. No dejaremos que ocurra eso”, aseguró el primer ministro.

“Nuestra respuesta debe ser construir una economía fuerte y un Canadá más seguro ”, dijo y se comprometió a no reunirse con Trump hasta que reconozca la soberanía canadiense.

Tendencias y favoritos

“No me importa”

Trump afirma que no le importa el futuro de su vecino , mientras sigue adelante con los planes de imponer nuevos aranceles a Canadá y otros socios comerciales importantes el 2 de abril.

“No me importa quién gane allí”, afirmó el magnate republicano esta semana.

“Pero hace poco, antes de que yo me involucrara y cambiara totalmente las elecciones, que no me importan, [...] el Partido Conservador llevaba una ventaja de 35 puntos”, agregó.