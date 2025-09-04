Cirujano congeló sus piernas con hielo seco para amputárselas y cobrar millonario seguro médico

Neil Hopper, de 49 años y cirujano vascular, afirmó haber perdido las piernas a causa de una sepsis, una afección que ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a una infección y comienza a dañar los tejidos, “Vi que los dedos de mis pies se habían vuelto azules, y en ese momento supe hacia dónde me dirigía”, afirmó.

Sus piernas fueron amputadas el 17 de mayo del 2019, por lo que reclamó a compañías aseguradoras 466.000 libras (2.494.022.680 de pesos colombianos), pero las razones de la sepsis nunca quedaron claras.

Neil Hopper | Foto: Instagram: bionicsurgeon

Sin embargo, evidencia sobre el caso dejaría en evidencia que Hopper forzó la amputación de sus propias piernas para cobrar el dinero del seguro, y, además, tendría inclinaciones sexuales que lo habrían llevado a adquirir videos pornográficos extremos vinculados a mutilaciones.

Era consumidor constante de una página de pornografía extrema en el que hombres se autoextirpaban los genitales por dinero, entre otras actividades.

El cirujano, que ya no tiene permitido ejercer la medicina desde 2023, se vio enfrentado a dos cargos de fraude por falsa declaración a la compañía de seguros y otros tres por la tenencia del material pornográfico.

Cirugía de amputación | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hopper acudió a un sitio web llamado ‘Eunuch Market’, donde intercambiaría mensajes con el ciudadano noruego Marius Gustavson, que fue condenado a cadena perpetua por el tribunal londinense, y con el que el médico se puso en contacto para acordar detalles de su plan, como la cantidad de hielo que necesitaba para llevar a cabo su cometido.

“De los mensajes se desprende claramente que el señor Hopper deseaba convertirse en amputado y que siempre había sido algo con lo que había soñado”, dijo Nicholas Lee, fiscal del caso, “era algo que le obsesionaba y sentía un interés sexual por convertirse en amputado”, finalizó.

Cirujano en la cárcel | Foto: Instagram: bionicsurgeon

“Se congeló deliberadamente la parte inferior de las piernas, causándose daños directos con hielo seco a fin de que tuvieran que amputárselas”, sentenció el juez James Adkin. De acuerdo con el juez, Hopper habría ingresado al hospital alegando síntomas de sepsis “sabiendo perfectamente lo que los médicos iban a buscar”.

La fiscalía recuperará el dinero obtenido con el fraude a través de la Ley de Recuperación de Activos del Crimen de 2022, que permite recuperar los fondos obtenidos ilegalmente.