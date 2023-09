Colombiano rompió el silencio y contó su verdad sobre la relación que tuvo con Edwin Arrieta: “Lo pude haber matado”

“Nos conocimos y mostró interés sentimental en mí desde el primer día. Hizo todo lo posible por estar conmigo. Me ha tocado renunciar a mi trabajo por las amenazas que me hacía, pues decía que me iba a hacer un escándalo en la oficina. Me agredió físicamente en una ocasión”, señaló inicialmente.

“Me decía que por qué no le daba una oportunidad, que él era un buen tipo y que venía de una familia prestante. A mi portería llegaron diferentes regalos de su parte, pero a mí nunca me interesaron. Edwin sabía que a mí no me gustaban los escándalos, entonces ahí empezó el chantaje. Él no medía consecuencias”, manifestó el hombre.