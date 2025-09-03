Suscribirse

Mundo

¿Cómo influyó la cotización de la criptomoneda? Este es el nuevo monto millonario de la fortuna de la familia de Donald Trump

Donald Trump vio su riqueza personal dispararse tras el debut del nuevo proyecto digital, World Liberty Financial.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

3 de septiembre de 2025, 7:20 p. m.
La mayoría de los migrantes enviados han permanecido pocos días en Guantánamo.
Donald Trump | Foto: Getty Images

World Liberty Financial (WLFI), el proyecto del mercado digital, con el lanzamiento de su criptomoneda, generó un movimiento poco esperado en las plataformas de intercambio y disparó la fortuna de la familia del presidente Trump.

Hasta hace poco, el token de los Trump no se podía comerciar libremente. Ahora, sin embargo, cotiza en plataformas importantes. Esto ha generado un volumen de transacciones millonarias, con alrededor de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con El Comercio.

Donald Trump sorprende con su discurso hacia los migrantes
Donald Trump | Foto: Getty Images

Durante su primera hora en el mercado se intercambiaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en tokens, de acuerdo con la página web CoinMarketCap.

Tuvieron un pequeño retroceso de 9 %, que los situó en 5.400 millones, además de un inicio con complicaciones allá en el 2024, pero ahora, sin embargo, se ubica como uno de los mejores en el ecosistema cripto.

Contexto: Donald Trump revela que le cerraron sus cuentas bancarias y promete venganza

El token fue inicialmente presentado por Donald Trump Jr, y sus otros dos hijos, como parte de una estrategia política. El mandatario estadounidense fue designado como “cofundador emérito”. Los tokens funcionan con un sistema de gobernanza, que otorga a los inversionistas a tomar decisiones políticas y votar en proyectos clave.

Bitcoin, Donald Trump
Bitcoin, Donald Trump | Foto: Angelov - stock.adobe.com / AP

Sin embargo, Javier Cabrera, analista de mercados, explicó al medio CincoDías que “Solo los inversores más arriesgados deberían optar por operar estas criptos y siempre tienen que tener en mente que la probabilidad de pérdida importante del capital es alta”.

“Una cripto con un gran propietario implica que los inversores tienen que asumir el riesgo de que esté controlada a gusto del inversor principal y que pueda incluso tener grandes caídas de mercado si este liquida sus posiciones. Esto último provocaría una gran desconfianza en la cripto y probablemente acabaría con ella”, agregó Javier Cabrera.

Contexto: Melania Trump anuncia su propia criptomoneda a horas de la posesión de su esposo como Presidente de Estados Unidos

Aun con los peligros que podría implicar para los inversionistas, la memecoin $TRUMP, presentada en enero de 2025 antes de la segunda investidura de Donald Trump, alcanzó una capitalización superior a los 14.000 millones de dólares en su debut y hoy se mantiene en torno a los 5.481 millones, según CoinMarketCap.

Aumentaría su riqueza | Foto: Alejandro Acosta

Entidades asociadas al presidente, como CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, han obtenido al menos $11.4 millones en comisiones. Esto se debe a la liquidez que han aportado al mercado. Según un informe de BioBioChile, a pesar de su gran volatilidad, este token se ha convertido en uno de los lanzamientos de memecoins más exitosos de la historia.

Contexto: Crecimiento de las criptomonedas: oportunidades de inversión y el impacto de Trump en el ecosistema global

También, está detrás de Trump, opera su plataforma Truth Social, que está acumulando bitcoin en su tesorería, lanzando fondos cotizados de criptomonedas y haciendo negocios con empresas cripto para seguir acumulando criptomonedas, de acuerdo con CincoDías.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

2. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

3. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

4. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

5. Con fotos y videos de Day Vásquez en traje de baño, así fue la polémica intervención de la defensa de Nicolás Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald Trumpcriptomonedariqueza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.