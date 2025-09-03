¿Cómo influyó la cotización de la criptomoneda? Este es el nuevo monto millonario de la fortuna de la familia de Donald Trump

World Liberty Financial (WLFI), el proyecto del mercado digital, con el lanzamiento de su criptomoneda, generó un movimiento poco esperado en las plataformas de intercambio y disparó la fortuna de la familia del presidente Trump.

Hasta hace poco, el token de los Trump no se podía comerciar libremente. Ahora, sin embargo, cotiza en plataformas importantes. Esto ha generado un volumen de transacciones millonarias, con alrededor de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con El Comercio.

Donald Trump | Foto: Getty Images

Durante su primera hora en el mercado se intercambiaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en tokens, de acuerdo con la página web CoinMarketCap.

Tuvieron un pequeño retroceso de 9 %, que los situó en 5.400 millones, además de un inicio con complicaciones allá en el 2024, pero ahora, sin embargo, se ubica como uno de los mejores en el ecosistema cripto.

El token fue inicialmente presentado por Donald Trump Jr, y sus otros dos hijos, como parte de una estrategia política. El mandatario estadounidense fue designado como “cofundador emérito”. Los tokens funcionan con un sistema de gobernanza, que otorga a los inversionistas a tomar decisiones políticas y votar en proyectos clave.

Bitcoin, Donald Trump | Foto: Angelov - stock.adobe.com / AP

Sin embargo, Javier Cabrera, analista de mercados, explicó al medio CincoDías que “Solo los inversores más arriesgados deberían optar por operar estas criptos y siempre tienen que tener en mente que la probabilidad de pérdida importante del capital es alta”.

“Una cripto con un gran propietario implica que los inversores tienen que asumir el riesgo de que esté controlada a gusto del inversor principal y que pueda incluso tener grandes caídas de mercado si este liquida sus posiciones. Esto último provocaría una gran desconfianza en la cripto y probablemente acabaría con ella”, agregó Javier Cabrera.

Aun con los peligros que podría implicar para los inversionistas, la memecoin $TRUMP, presentada en enero de 2025 antes de la segunda investidura de Donald Trump, alcanzó una capitalización superior a los 14.000 millones de dólares en su debut y hoy se mantiene en torno a los 5.481 millones, según CoinMarketCap.

Aumentaría su riqueza | Foto: Alejandro Acosta

Entidades asociadas al presidente, como CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, han obtenido al menos $11.4 millones en comisiones. Esto se debe a la liquidez que han aportado al mercado. Según un informe de BioBioChile, a pesar de su gran volatilidad, este token se ha convertido en uno de los lanzamientos de memecoins más exitosos de la historia.