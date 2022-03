Congreso de EE. UU. ovaciona de pie al pueblo ucraniano durante discurso de Biden

Foto: Getty Images via AFP

Foto: Getty Images via AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 79 años, ya se enfrenta en casa a una montaña de desafíos políticos, a los que ahora se suma la guerra en Ucrania, cuya embajadora en Washington, Oksana Markarova, fue invitada por la primera dama, Jill Biden, a sentarse en el palco VIP del Congreso.

No obstante, durante su discurso de este martes sobre todo el panorama que se afronta entre Rusia y Ucrania, el Congreso de los Estados Unidos se puso de pie y ovacionó al pueblo ucraniano por hacer frente a la ofensiva rusa tras iniciar su invasión en la pasada madrugada del 24 de febrero.

“Hace seis días, Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos mismos del mundo libre. Pensó que podría hacer que se doblegara a sus formas amenazantes. Pero calculó mal. Pensó que podría entrar en Ucrania y el mundo se derrumbaría. En su lugar, se encontró con un muro de fuerza que nunca anticipó o imaginó”, dijo el mandatario de los Estados Unidos.

“Por favor, levántense si pueden y demuestren que sí; nosotros, Estados Unidos de América, estamos con el pueblo ucraniano”, dijo Biden en el discurso ante el Congreso, una semana después de que Rusia invadiera Ucrania.

Dentro de su discurso afirmó que el mundo ha “aislado” a Vladimir Putin por enviar a sus fuerzas rusas a cruzar la frontera con Ucrania, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y destacó que las sanciones devastadoras “minarán” la economía de Rusia y debilitarán al ejército.

“Putin ahora está más aislado del mundo que nunca”, afirmó Biden a los congresistas en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, y agregó que “no tiene ni idea de lo que se avecina” en términos de sanciones económicas. El presidente también arremetió contra el entorno de Putin, los oligarcas y los “líderes corruptos” que, según dijo, han malversado miles de millones de dólares, diciendo que se apoderarán de “sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”.

Frente a esto continuó y en seguida calificó al mandatario Vladimir Putin como “un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo (...) En la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias están a la altura de las circunstancias y el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad”, aseguró.

Asimismo, Biden ha resaltado que Estados Unidos y los aliados brindarán apoyo a los ucranianos “en su lucha por la libertad” y ha destacado que será asistencia militar, económica y humanitaria.

Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no movilizará a sus tropas al territorio: “Permítanme ser claro. Nuestras fuerzas no se comprometerán y no participarán en el conflicto contra las fuerzas rusas en Ucrania”.

Por el contrario, ha confirmado que reforzará a la Alianza Atlántica proporcionando “fuerzas terrestres estadounidenses, escuadrones aéreos, despliegues de barcos”, incluidos Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Estonia con el objetivo de “defender a los aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el occidente”.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos”, indicó Biden.

El discurso anual sobre el Estado de la Unión, por lo general una oportunidad para abordar las principales cuestiones internas de Estados Unidos, pondrá el foco en el enorme esfuerzo transatlántico para hacer retroceder la agresión rusa en Ucrania.

Noticia en desarrollo...