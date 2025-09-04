Conmoción en Brasil: un arquero murió tras atajar un penal; el video fue publicado en las redes sociales

Antônio Edson dos Santos Sousa, de 31 años de edad, murió después de atajar un lanzamiento desde el punto penal. El hecho ocurrió el pasado miércoles 3 de septiembre, mientras se celebraba un torneo en el municipio Augusto Correa en el estado de Pará, Brasil.

En un video que se hizo viral tras ser publicado en la red social X, se puede ver al jugador, a quien llamaban cariñosamente como Pixé, lanzándose hacia un lado de la cancha para atajar el remate de un delantero.

Después de lograr detener el balón, que iba a gran velocidad, con su pecho y que mantenía la ventaja para su equipo, el arquero se levantó para celebrar con un compañero, pero pocos centímetros antes de llegar, se desplomó repentinamente.

🇧🇷 | Un portero murió tras recibir un balón en el pecho durante un partido de fútbol sala en Brasil.



Ocurrió en el municipio de Augusto Corrêa. El portero Antônio Edson bloqueó un penalti con el cuerpo y se desplomó segundos después.

En el momento en el que el jugador cayó al suelo, los otros compañeros se ven confundidos hasta que —segundos después— se dieron cuenta de la gravedad del accidente y se apresuraron a pedir ayuda a las autoridades médicas que se encontraban en el lugar.

El jugador fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y, posteriormente, falleció.

El evento se estaba desarrollando en el marco de la Semana de la Independencia, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre y la competencia se estaba llevando a cabo en el Gimnasio Municipal José William Freitas, reconocido por presentar este tipo de eventos deportivos en diferentes momentos del año.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que dejó huella con dedicación, talento y espíritu de equipo”, dijo la Federación Paranaense de Futsal en un comunicado.

“Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva”, dijo el emotivo texto publicado por la federación.

Tras el fallecimiento, la ciudad de Augusto Corrêa anunció la suspensión de los juegos ese mismo miércoles con el objetivo de dar un espacio a los asistentes después de la tragedia.

Hace un par de años, el fútbol brasileño se vio nuevamente sacudido por una tragedia: el fallecimiento de Caio Henrique, un joven de 21 años, tras ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un encuentro amateur en la localidad de Japira, situada en el estado de Paraná.