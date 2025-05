Consternación en Perú por secuestro y asesinato de 13 mineros. Familias piden justicia

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, señaló que el lunes se reunirá con la presidenta Boluarte para buscar soluciones a la inseguridad. “Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo (...) Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el gobierno central”, afirmó, acongojado.