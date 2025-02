La edad media de las víctimas era de 11 años, pero entre la multitud de hechos que se le atribuyen al médico figura la violación de un bebé de un año y una agresión sexual a un paciente de 70 años. Joël Le Scouarnec, que ya está en prisión por delitos similares, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel, ya que la ley en Francia no permite la acumulación de penas.

Pelucas, pañales y muñecas

El hombre, que en sus escritos se considera como un “pedófilo” perseguido por la sociedad, documentó todas sus prácticas, incluidas la escatofilia, la zoofilia, el uso de peluca y pañal, y el de muñecas infantiles como juguetes sexuales. Sin embargo, los expertos no detectaron ninguna patología psiquiátrica.

Pero no era su primera condena. El médico había sido condenado a finales de 2005 a cuatro meses de prisión, con suspensión de pena, por descargar pornografía infantil de internet, gracias a un aviso del FBI a Francia. Esto no le impidió seguir ejerciendo la medicina en varios hospitales, pese a que alguno de sus jefes y el Colegio de Médicos habían sido informados de la condena. La fiscalía de la ciudad de Lorient abrió una investigación “contra X” por no haber impedido crímenes contra la integridad de las personas.