Críticas al nieto de Fidel Castro por andar de compras en Zara, en Cancún, México

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador cubano Fidel Castro, apareció en imágenes en redes sociales en una tienda de la marca europea Zara, en Cancún, México, mostrando la abundancia en la que vive una persona de la familia del izquierdista Fidel Castro, en contraste con la manera en que viven los cubanos en la isla.

En Cuba, más del 72 % de las personas vive por debajo del umbral de pobreza, de acuerdo con un reciente informe presentado en España en octubre pasado, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Las críticas a quien es el más mediático de los nietos y familiares de Fidel Castro han llegado a ubicar la palabra Zara en las tendencias de Twitter este lunes.

⚠️⚠️Usted no está viendo mal... este es Sandro Castro dándose la buena vida en Cancún mientras las familias cubanas hacen colas del hambre en La Habana... de los humildes y para los humildes👇🏻pic.twitter.com/Wnwfrn8S4D — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) December 28, 2022

Críticas y posiciones

Muchos usuarios han declarado su indignación frente a las imágenes, considerando las precarias condiciones en las que vive la gente en Cuba desde hace décadas y el contraste con la holgura económica con la que cuenta una persona, que acude a hacer compras en este tipo de tiendas fuera del país.

“Lo único que ha hecho Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, es disfrutar en Cancún las ‘mieles del poder’ de su familia desde 1959 en #Cuba. Hoy por suerte están las redes sociales que no perdonan y sacan a la luz lo que la familia Castro tanto ocultó”, escribió el periodista Rolando Nápoles en sus redes sociales.

La usuaria Lolyprada compartió también desde sus redes el siguiente mensaje: “El pueblo cubano fájao en la colas por un pedazo de pollo, mientras Sándro Castro disfruta sus navidades en Cancún México ! Que Viva el Capitalismo!”.

“Así vive la cúpula el Sandro Castro nieto del dictador asesinó Fidel Castro en Cancún con el dinero del pueblo! Más del mil presos políticos por no aceptar la dictadura de ese régimen qué va para 64 años viviendo y matando al pueblo Indefenso”, compartió una usuaria más en Twitter.

El tema se ha prestado para que algunas personas maifiesten que Zara no es una tienda de lujo y que las fuertes críticas no se justifican. “Cuando se darán cuenta que Zara vende moda express? Y así de express es la vida útil de sus productos, 2 o 3 usadas y ya se rompió o se despegó algo”, anotó el usuario @AlHaiduk.

El activista Yannis Estrada ha resumido en este trino su posición frente al tema de hablar de Zara como un tema de opulencia: “La izquierda radical mexicana me ataca e intenta ridiculizarme por haber utilizado el calificativo de ‘vida de millonario’ al referirme al nieto del asesino Castro comprando en un Zara de Cancún. Pregúntele a la mayoría de los cubanos de la isla a ver cuántos pueden hacer eso”.

Sandro Castro, el nieto de Fidel

Sandro Castro Arteaga es hijo de Alexis Castro, el mayor de los hijos que tuvo Fidel Castro con Dalia Soto del Valle, y es cada vez más reconocido por su actividad en la red social Instagram, donde comparte habitualmente muchos de los lujos con los que vive.

Hace unos meses fue tendencia también por un video en sus redes sociales manejando un auto Mercedes en Cuba. El video se volvió viral y el cubano decidió borrarlo de sus redes, y pedir disculpas a las personas “que pudieran haberse sentido ofendidos”.

Según el video explicativo, el automóvil no era suyo sino de un amigo que se lo prestó: “Y a mí me gustan los autos para yo probarlo. Y ahí fue donde se grabó realmente este video”, afirmó y aseguró que cuando había hablado de “juguetes” durante el video, no se refería a que tuviera varios “autos” y dijo: “Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa, lo dije en broma porque definitivamente el carro no es mío”.

De acuerdo con varios medios estadounidenses y cubanos, Castro Arteaga es el dueño del bar EFE ubicado en La Habana.