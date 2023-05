¿Cuánto dinero tiene Carlos III? Ya supera la fortuna de la reina Isabel

Todo está listo para que el sábado 6 de mayo el rey Carlos III sea coronado oficialmente como monarca británico. Este miércoles las autoridades inglesas confirmaron que el evento estará marcado por ‘fuertes’ medidas de seguridad, tras el temor que generó un “sospechoso de estar armado” en las cercanías del Palacio de Buckingham.

Alrededor de 2.000 personas que incluyen a reyes, jefes de Estado e integrantes de diferentes monarquías, así como políticos y representantes de la sociedad civil estarán presentes en la Abadía de Westminster (centro de Londres). El protocolo abarca una procesión de miles de militares vestidos de gala, junto al paso de la carroza real.

Una bandera con una imagen del rey Carlos III de Gran Bretaña a la venta para celebrar la coronación. - Foto: AP Foto/Kin Cheung

Mientras faltan tres días para esa jornada son múltiples las curiosidades que han salido a la luz en torno a los preparativos y hasta la fortuna que ostenta la familia real. No se trata solo de una herencia recibida sino de los bienes aglomerados cuando ‘esperaba’ la sucesión al trono.

El dinero de Carlos III

De acuerdo con el diario The Times, la fortuna que acompaña a quien hasta hace unos meses era el príncipe de Gales es de 600 millones de libras esterlinas, es decir, unos 748 millones de dólares. A esta suma se llega cuando se agregan los bienes y demás activos de los cuales gozaba su mamá (360 millones de libras).

Ese diario señaló que el heredero de Isabel II buscó recuperar parte del dinero que le llevó su divorcio con la princesa Diana. Para ello se valió de una estrategia de inversiones, dijo una fuente familiarizada con el asunto a The Times; ese proceso le costó en 1996 17 millones de libras.

Todo está listo para la coronación del rey Carlos III el sábado 6 de mayo de 2023. - Foto: Reuters / Ed Sykes

Sin embargo, en ese entonces Carlos III ya disponía de los recursos del Ducado de Cornualles, con beneficios durante el lapso que su mamá fue la monarca británica. El periodo de Isabel II duró siete décadas desde 1952 hasta su fallecimiento el 8 de septiembre del año pasado.

Para el ahora rey este ducado “reúne todo lo que le apasiona”, dijo en 2019 su esposa Camila (quien también será coronada en tres días) en un documental de ITV. El patrimonio en cuestión se gestó durante el siglo XIV con el fin de dar independencia financiera al heredero. Lo anterior permite que se pueda acceder a sus ventajas, aunque no a los bienes directamente, mientras llega el momento de ascender al trono.

La riqueza sigue extendiéndose

Adicional a 260 granjas, el ducado cuenta con más de 50.000 hectáreas de tierra y alquila 345 millones de libras en propiedades comerciales. El más reciente reporte reflejó mil millones de libras en activos, cuyos ingresos para el beneficiario se incrementaron en más del 40 % durante 15 años.

Por su parte; el abogado, Geoff Kertesz, dijo a AFP que el rey “no pagará ningún impuesto de sucesión” para recibir la herencia de Isabel II, debido a una tradición confirmada en los años noventa. El propósito de esta es evitar la disolución del patrimonio real.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 y dejó una amplia fortuna (Jane Barlow/Pool Photo via AP, File). - Foto: AP

Aunque no es de divulgación pública el testamento de su predecesora, se sabe que el castillo de Balmoral y la finca de Sandringham integran las propiedades recibidas por Carlos. El Ducado de Lancaster, que otorgó 24 millones de libras a la reina en 2022, también se suma a la riqueza ostentada; no obstante, para sacar un cálculo total, el abogado Kertesz no cree que alguien “sepa cuánto representa”.

En artículos bajo la titulación “El coste de la Corona”, el diario The Guardian buscó hacer una aproximación de la fortuna, agregando los activos del Ducado de Lancaster, que legalmente están bajo el control del Estado, pero con ventajas completas para la monarquía.

*Con información de AFP.