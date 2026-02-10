Mundo

Cuatro colombianos detenidos en España por violento ataque contra agentes de policía

Durante el altercado del pasado sábado, cuatro agentes resultaron heridos.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Cuatro colombianos fueron detenidos en Leganés, España.
Cuatro colombianos fueron detenidos en Leganés, España. Foto: Captura de pantalla de X

Una violenta riña multitudinaria registrada en la madrugada de este sábado en las inmediaciones de La Cubierta de Leganés, al sur de Madrid, en España, dejó cinco personas detenidas y cinco agentes heridos, uno de ellos con lesiones de consideración tras recibir el impacto de un adoquín fragmentado en el rostro.

Durante la intervención policial, los agentes fueron atacados con puños, patadas y el lanzamiento de diversos objetos, entre ellos teléfonos móviles. El episodio más grave se produjo cuando uno de los implicados, que se encontraba sin camiseta, se aproximó corriendo al cordón policial y lanzó un adoquín de grandes dimensiones contra los efectivos.

Como resultado de los disturbios, cinco agentes resultaron heridos y se procedió a la detención de cinco personas: una de nacionalidad española y cuatro de origen colombiano. Entre los arrestados se encuentra el presunto autor del lanzamiento del adoquín, así como otro individuo que intentó obstaculizar la actuación policial durante la detención.

Aunque el bloque no impactó directamente contra los agentes, se rompió al caer al suelo y uno de los fragmentos alcanzó en la cara a un policía local, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y recibió cinco puntos de sutura. Las autoridades confirmaron que el agente se encuentra fuera de peligro y que no ha sido necesario concederle baja médica.

El colombiano, de 26 años de edad, fue capturado por la Policía de España después de agredir a un agente en Leganés.
El colombiano, de 26 años de edad, fue capturado por la Policía de España después de agredir a un agente en Leganés. Foto: Imagen tomada de video de redes sociales

El incidente se enmarca en un contexto de refuerzo de la vigilancia policial en la zona de ocio nocturno de La Cubierta de Leganés, donde en los últimos meses se desplegaron dispositivos conjuntos entre Policía Nacional y Policía Local para prevenir altercados y delitos asociados al ocio nocturno.

Por ejemplo, hace apenas una semana se llevó a cabo una macrooperación policial en el mismo entorno que se saldó con 32 detenidos por infracciones a la Ley de Extranjería y la identificación de 828 personas. En ese operativo también se impusieron numerosas sanciones por tenencia de drogas, armas, exceso de aforo, presencia de menores, venta ambulante ilegal y otras infracciones administrativas.

Las autoridades mantienen abiertos los atestados y no descartan nuevas actuaciones en la zona para reforzar la seguridad y evitar que se repitan episodios de violencia similares.

