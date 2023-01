“Cuento hasta tres y te mato”: dramático relato de una mujer tras robo a una vivienda en Argentina

En el último día de 2022, dos mujeres vivieron una experiencia que quedará por siempre en su memoria, pues fueron omentos de terror cuando un grupo de personas ingresaron a su vivienda para robarlas, amenazándolas de muerte.

Faltaban menos de tres horas para que pasar al nuevo año, el reloj marcaba aproximadamente las 9:48 de la noche (hora local del Argentina), Analía Urrizmendi de 51 años y su madre, de 84, estaban realizando los últimos preparativos para festejar la llegada del 2023.

El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Elvira, de La Plata, una de las 135 localidades de la provincia de Buenos Aires, a donde llegaron varios delincuentes que aprovecharon que las dos mujeres se encontraban solas.

Los tres, armados con armas de fuego, ingresaron a la casa por una de las ventanas que dan a la calle, aprovechando que se encontraba abierta.

Analía narró que los ladrones aprovecharon que la mujer de 81 años se encontraba duchándose en el baño y ella estaba en otro lugar de la vivienda.

“Mamá se estaba bañando cuando sentí voces que venían del frente de casa. Me asomé para saber qué pasaba y ahí fue que se me vinieron dos de los ladrones encima y uno de ellos me golpeó con el arma de fuego en mi cara. Después ingresó un cómplice”, relató a El Día.

Según dijo, su madre escuchó la discusión desde al baño y le preguntó a su hija qué ocurría y que esta se limitó a decirle que se tranquilizara, que las estaban asaltando. Añadió que la mujer se vistió rápidamente y salió para ver que sucedía.

En la entrevista señaló que a partir de ese momento vivieron una experiencia que no podrán olvidar, ya que los delincuentes comenzaron con las amenazas, Le decían a la señora que matarían a su hija si ella no les entregaban todo el dinero.

Los ladrones aprovecharon que la mujer de 81 años se encontraba duchándose en el baño y ella estaba en otro lugar de la vivienda. - Foto: Getty Images

“Me dijo cuento hasta tres y antes tenés quedarme absolutamente todo el dinero que hay, de lo contrario te mato. Y lentamente, inició el conteo. Pensé que me podía matar”, relató.

Pero no solo fueron amenazas, los hombres comenzaron a golpearlas. Fueron un poco más de diez minutos de angustia y, según el relato, uno de ellos les gritaba constantemente que los nos miraran al rostro mientras seguían presionándolas para que les entregaran el dinero.

La mujer de 51 años recibió tres golpes en el rostro con el arma, mientras que la de 81 recibió uno con la cacha del revolver cuando le suplicaba que no lastimara a su hija.

Ante la presión, las amenazas y los golpes, Analía sacó de un mueble un dinero, producto de sus ahorros, y se los entrego a uno de los ladrones, mientras que los otros dos, tras esculcar en las habitaciones, robaron joyas y elementos tecnológicos. Los ladrones huyeron a bordo del vehículo de la mujer.

“Me robaron 3.000 dólares, entre 20.000 y 30.000 pesos (argentinos), una notebook, anillos de oro, elementos de bijouterie (joyería), el celular de mamá y mi auto, un Volkswagen Gol Trend, color gris oscuro, modelo 2017, placas AB195DM, que todavía no apareció”, dijo.

Luego de que se cercioraron que los delincuentes se habían ido, las mujeres llamaron al 911 y horas después interpusieron la correspondiente denuncia en la comisaría de la zona.

Confían en que las autoridades den con el paradero de los delincuentes, teniendo en cuenta que sus rostros que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona y en las que se puede ver el momento en que ingresaron a la vivienda a las 9:48 p. m. (hora local) y salieron a las 10:00 p. m.

En las imágenes se les puede ver que huyen tanto en el vehículo robado como en otro en el que llegaron para cometer el robo.

Entratanto, las dos mujeres intentan superar los momentos que vivieron, así como las heridas recibidas, ya que uno de los delincuentes le dejó a Analía el ojo derecho morado y hematomas en la zona del tabique nasal.