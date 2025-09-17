Daniel Noboa plantea Asamblea Constituyente: estos serían los cambios que propone

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso este miércoles, 17 de septiembre, crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario ha intentado sin éxito hacer realidad sus proyectos de reforma a la Carta Magna en medio de una lucha frontal contra las bandas que disparan la violencia en el país, pero la Corte Constitucional ha puesto freno a varias de ellas.

El actual texto fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008, tras ser impulsada por su rival político, el exmandatario socialista Rafael Correa.

Este sería un nuevo intento de una Asamblea Constituyente por parte del presidente ecuatoriano. | Foto: AFP

“Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político (...) los mismos de siempre quieren bloquear”, indicó el mandatario a través de sus redes sociales.

“Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta popular y convocar a una Asamblea Constituyente”, añadió.

Ecuador se transformó en los últimos años en el país más violento de Latinoamérica, cuando hasta hace poco era una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína.

Noboa aspira a que en noviembre se realice un referendo para resolver si se restablecen o no bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir la violencia del crimen organizado, que derivó el año pasado en 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La Constitución de Correa (2007-2017) prohibió la presencia de bases y tropas militares extranjeras en la nación. Durante una década y hasta 2009, Estados Unidos utilizó una pista de la Fuerza Aérea local en el puerto de Manta (suroeste de Ecuador) para actividades antidrogas.

Noboa ha planteado para la consulta una serie de preguntas como si aplicar o no la castración química a los violadores o la reapertura de casinos, pero la Corte Constitucional las ha rechazado al considerar que incumplen normas y derechos fundamentales.

Esta iniciativa pudo generarse por la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la cual se reunió con diferentes políticos ecuatorianos para instaurar una cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Noboa afirma que la nueva constitución estaría relacionada con una nueva política que permita a las autoridades un mejor manejo con las bandas delincuenciales dentro del territorio.