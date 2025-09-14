Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EE. UU.: “le hará compañía a Fito muy pronto”

El lugarteniente del narcotraficante alias ‘Fito’, el más poderoso de Ecuador, extraditado por el presidente Daniel Noboa a Estados Unidos, fue capturado el sábado (13.09.2025), informó el gobierno. Darío Javier Peñafiel, conocido como ‘Topo’, fue detenido en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que coordinaba la extracción ilegal de minerales, por un bloque especial de la fuerza pública creado por el mandatario en su guerra contra el narcotráfico.

El hombre era cabecilla de Los Choneros, que se disputan con Los Lobos la posición de principal banda delictiva de Ecuador, país en el que operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que Topo tiene vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que se desmovilizó en 2017 tras un acuerdo de paz.

Topo: la extradición te espera. pic.twitter.com/82D9XXyFkS — John Reimberg (@JohnReimberg) September 14, 2025

El detenido “le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos”, sostuvo Reimberg, quien publicó imágenes del detenido en la red social X con el escueto mensaje “Topo: la extradición te espera”.

Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que en “muy poco tiempo” será extraditado, añadió. De momento, permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.

Cuatro veces detenido

Reimberg añadió que alias ‘Topo’ tiene dos boletas de captura vigentes en Ecuador “por su amplio prontuario delictivo, entre ellos, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, así como asesinato”.

“No obstante, ha sido detenido cuatro veces por tráfico de armas, asociación ilícita, secuestro extorsivo y pensión alimenticia y, sin embargo, fue liberado con medidas sustitutivas de presentación periódica cada ocho días”, añadió en su cuenta de la red social X.

Fito, considerado el narco con más poder de Ecuador, fue recapturado en junio en una megaoperación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí. Luego aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró “no culpable” en su primera comparecencia.

Es el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen. Peñafiel sería el cuarto extraditado, dijo el ministro.

“No nos vamos a detener hasta dejarlos a todos donde deben estar: en la cárcel”, finalizó Reimberg.