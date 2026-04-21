Cinco colombianos eran los socios del cartel del narcotráfico que en México se conoce como Jalisco Nueva Generación. Por años estuvieron ocultos de las autoridades, hasta que sus excentricidades los delataron.

Fiscalía afectó con fines de extinción de dominio más de 200 bienes de alias Mario Bros: están avaluados en $ 76.000 millones

Una investigación de la Fiscalía, con el apoyo del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), permitió la identificación de los socios de este peligroso cartel del narcotráfico y en operativos simultáneos se logró la captura de estos cinco cabecillas.

“Se trata de Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González, alias Edinson; y Sergio Darío Corredor Henao, alias Darío”, señaló la Fiscalía.

Los llamados socios del Cartel Jalisco Nueva Generación se encargaban de adquirir sustancias ilícitas en el departamento de Cauca y Nariño y trasladarlas hasta los puntos de embarque en los aeropuertos de Bogotá y Cali para enviarlas hasta México.

Cinco capturados y bienes incautados a socios del cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: Suministrada (API)

En el curso de la investigación se logró establecer las rutas y la forma en que escondían las sustancias ilícitas para enviarlas a destinos internacionales, incluso con la colaboración de autoridades.

“En diligencias realizadas en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí (Valle del Cauca) fueron capturados cinco de los señalados articuladores principales de esta organización criminal, quienes son requeridos con fines de extradición por una Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, explicó el ente acusador.

Bienes incautados a socios del cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: Suministrada (API)

Los cinco capturados son solicitados en extradición por los Estados Unidos. En ese país tienen un prontuario y una lista de delitos por los que tendrán que responder en los próximos meses, como socios de un cartel del narcotráfico.

Adicionalmente, la Fiscalía identificó bienes abordados por más de 20.000 millones de pesos que esta organización criminal habría acumulado gracias a las ganancias que dejaba el envío de cocaína; todos los bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargos.

“En ese sentido, Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales aéreas de carga de Bogotá y Cali. De igual manera, se le atribuye el uso de criptoactivos y la creación de sociedades en los sectores automotriz e inmobiliario para ocultar y facilitar el tránsito de los dineros producto del narcotráfico”, dijo el ente acusador.

Cinco capturados y bienes incautados a socios del cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía advirtió que en los próximos meses se podrían identificar otros integrantes de esa organización criminal que tienen el mismo prontuario y los mismos requerimientos de la justicia de los Estados Unidos.