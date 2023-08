Daniel Sancho habría estado gastándose el dinero de médico colombiano antes del homicidio

Nuevos detalles de Daniel Sancho y el crimen del médico colombiano

En la comisaría de Koh Phangan Soy, Daniel Sancho admitió su culpabilidad delante de sus abogados de oficio. Puntualmente reconoció: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

La colaboradora Alejandra Rubio aseguró que Daniel Sancho ha tenido oportunidad de ponerse en contacto con varios amigos. “A mí me han dicho que supuestamente lo ha hecho dando una serie de golpes, eso es lo que me dicen a mí. Me dicen que están todos impactados, que no se creen lo que está pasando porque descuartizar un cuerpo es terrible y difícil”, citó el portal okdiario.com.