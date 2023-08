Daniel Sancho: ¿por qué son horas decisivas para el confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta?

“Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias”, dijeron los Sancho. El acusado permanece en prisión preventiva, a la espera de que comience oficialmente el juicio en su contra.

Se ultima recolección de pruebas

Mientras se confirma la fecha en que las autoridades tailandesas empiecen el juicio, los investigadores están terminando de recolectar las últimas piezas de un material probatorio. Se ha tratado de tareas contra el tiempo, pues en ese país asiático el lapso para culminar las pesquisas no puede exceder los tres meses.

Habló equipo que rescató los restos

Según agregó, al comienzo no creían que se tratara de restos humanos; sin embargo, cuando incrementaron sus sospechas de que podrían serlo, llamaron a las autoridades. Uno de sus integrantes despertó también la incertidumbre sobre si el español actuó solo en el crimen o hubo alguna complicidad.

“Encontramos restos en el vertedero de Ko Pha Ngan, también en la playa (...). El segundo día nos llamaron otra vez (...). El tercer día nos dijeron que fuéramos y buscáramos en el mar, pero no pudimos encontrar nada y luego el dueño de la villa vio restos que parecían humanos. Hay algunas partes que aún no se han podido encontrar (...). No creo que haya sido posible que lo haga una persona sola”, dijo.