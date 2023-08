Las escalofriantes pistas relacionadas con el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia

Las noticias relacionadas con el asesinato del cirujano Edwin Arrieta siguen apareciendo. Ahora, se dan a conocer nuevas claves que esclarecerían lo sucedido el pasado jueves 3 de agosto en la paradisíaca isla de Koh Phangan, de Tailandia.

De acuerdo con las autoridades, las pruebas forenses a los restos del cuerpo y también los últimos contactos que tuvo horas antes de morir, serían fichas importantes para seguir armando este macabro rompecabezas.

Daniel Sancho, chef español, es el confeso asesino. Fue él quien denunció la desaparición del cirujano. Sin embargo, al hacer su denuncia el oficial que la recibió notó algo extraño: este hombre tenía pequeños rasguños y golpes. Esto lo hizo dudar y comenzó a convertirse en sospechoso.

Justamente, este y otros detalles llevaron a este hombre a confesar el crimen.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Sancho en presencia de un abogado de oficio.

Sancho aseguró que el médico colombiano estaba obsesionado con él. | Foto: Foto 1: Instagram @danisanchobanus / Foto 2: Twitter @AndresCalleA

Precisamente, esta declaración hizo que los investigadores ahondaran más en el tema. Ellos encontraron en el celular de Sancho supuestas amenazas por parte del colombiano, aunque todavía no queda claro el tipo de relación que tenían los dos hombres. Cabe mencionar que en el cuarto de hotel donde fue perpetrado el crimen, se encontraron unos 80 mil euros y una cadena de oro.

A lo anterior se debe sumar que Sancho le dijo a las autoridades que Edwin le había dado unos 10 mil euros relacionados con un negocio a futuro.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio.Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, aseguró en esa misma confesión.

Luego de su confesión, Daniel Sancho fue ingresado a la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia. De acuerdo con el medio El Español, allí ha tenido que compartir celda con cerca de 20 personas, además de dormir en el suelo.

En la actualidad, Daniel Sancho está en una prisión de Tailandia. | Foto: REUTERS

Lo que se sabe de este corto tiempo en prisión, es que el pasado lunes ingresó a un aislamiento por covid-19. Al igual que el resto de los presos, el chef tendrá que llevar un atuendo que se compone de un pantalón y una camiseta ancha de color marrón.

También se ha conocido que en aquella celda compartida solo contará con tres telas, las cuales tendrá que utilizar como colchón, sábana y almohada. Y como ya se había mencionado anteriormente, el uso de las mismas será en el suelo.

Daniel Sancho podría recibir la pena de muerte. | Foto: REUTERS

Cabe mencionar que la pena de muerte existe en Tailandia. Y de demostrarse que se trató de un ‘asesinato premeditado’ con ‘ocultamiento de pruebas’, es probable que esa sea la sentencia de Daniel Sancho.

Mientras tanto, la familia del cirujano colombiano pide justicia: