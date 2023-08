De no creer: mujer recibió inusual mensaje desde la cárcel después de haber sido robada

“Ese día me dijo que si me interesaba lo mandaba por flete; o que él, esa misma tarde, podía alcanzármelo con su camioneta (...) Me pidió que le transfiriera lo del flete antes y el resto de la compra en efectivo. Hablé con mis amigas porque intuía que podía ser una estafa, pero en ese momento comenzó a apurarme con que la publicación estaba pausada. Y que si no lo quería necesitaba exhibirlo de nuevo”, agregó Paz a TN.