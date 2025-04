Declaraciones del dueño de la discoteca Jet Set: impactante revelación sobre las causas de derrumbe del techo

Cuando se le preguntó sobre las posibles causas de las constantes caídas del techo, Espaillat dijo que se debían a filtraciones, y que “las más normales” eran debido a “el agua de los de aires (acondicionados)”. Durante los 30 años que el establecimiento estuvo abierto al público, y conglomeraba cerca de 550 personas sentadas, “nunca” se realizaron obras de reparación. “Siempre estábamos comprando plafones” porque se caían, comentó el empresario. Agregó que estos eran instalados por empleados de la discoteca, no por personas especializadas en el tema.

Pese a los comentarios de Espaillat, este aseguró que aún no conoce las verdaderas causas del desastre y que es “el primero que quiere saber qué pasó”. “Desde que esto sucedió, no he tenido vida. (…) Estoy completamente devastado”, comentó.