Denuncian fiesta con temática nazi en un restaurante

A través de su cuenta en Twitter, el periodista venezolano Gabriel Bastidas compartió imágenes denunciando que en un restaurante ubicado en la ciudad de Caracas se llevó a cabo una fiesta con una polémica temática.

Se trató de una celebración con temática nazi, la cual incluía la esvástica, la foto de Adolf Hitler, así como saludos y vestimentas acordes a la ocasión.

De acuerdo con el comunicador, la polémica celebración se realizó el pasado domingo 16 de octubre en un local ubicado en Las Mercedes, en la capital de Venezuela.

El mismo comunicador, quien publicó un hilo en Twitter con la denuncia, indicó que desde el restaurante se pronunciaron al respecto e indicaron que ellos no eran “partícipes de estos movimientos” y, que de hecho, los propietarios del lugar eran judíos.

“Nosotros no somos partícipes de estos movimientos. De hecho los dueños de nuestro restaurante son judíos y se sintieron afectados por esta conducta. Quisiéramos disculparnos con todas las personas que se sintieron afectadas por esto (...) Al momento del ingreso de la torta al restaurante, estaba completamente cubierta como cualquier otra, queremos aclarar que en cuanto vimos de lo que se trataba la torta fue retirada inmediatamente de la mesa”, publicó el periodista Bastidas, haciendo referencia al pronunciamiento del restaurante.

¿En el restaurante Salvaje de Caracas ahora celebran cumpleaños con temática nazi? pic.twitter.com/crvcu5jc2S — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 18, 2022

A propósito de lo anterior, en Alemania hay indignación luego de que Holger Winterstein, quien es miembro del partido Alternativo para Alemania, apareciera recientemente con los brazos abiertos pisando el Memorial del Holocausto ubicado en Berlín. Algo considerado como un irrespeto.

Tras lo anterior, el embajador israelí Ron Prosor dijo el pasado lunes 10 de octubre que Winterstein “derramó la vergüenza sobre sí mismo y su partido” tras “bailar” sobre el Memorial del Holocausto.

“Sr. Winterstein, todo el mundo lo está viendo bailar mientras se avergüenza a sí mismo y a su grupo. Disfruta de tu vergonzoso minuto de fama porque tu nombre pronto será olvidado. Las almas santificadas conmemoradas en el memorial nunca serán olvidadas”, dijo puntualmente el diplomático a través de su cuenta en Twitter.

En la imagen compartida por el embajador Ron Prosor se aprecia al político alemán sobre uno de los pilares de piedra que conforman el Memorial, donde seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis.

Herr Winterstein, alle sehen Ihnen beim Tanzen zu, während Sie Schande über sich und Ihre Partei bringen.



Genießen Sie Ihre beschämende Minute des Ruhms, denn Ihr Name wird bald vergessen sein.



Die geheiligten Seelen, derer am Denkmal gedacht wird, werden nie vergessen werden. https://t.co/0na1Hkm6O5 — Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) October 10, 2022

De acuerdo con medios alemanes, la foto fue tomada tras un encuentro celebrado el pasado sábado 8 de octubre por Alternativa para Alemania.

Tras la revelación de la imagen, desde el partido Alternativa para Alemania indicaron que Holger Winterstein, quien es representante del condado de Turingia, se enfrentará a las consecuencias de sus “acciones muy irrespetuosas”.

Entre tanto, Bjoern Hoecke, líder del partido estatal, calificó el monumento al Holocausto de “monumento de la vergüenza” e instó a Alemania a dar un “giro de 180 grados” en la forma de recordar su historia en 2018.

No obstante, en su momento, un tribunal del partido denegó la solicitud de expulsión del monumento.

Ministro griego criticó a su padre por hacer el saludo nazi en un tribunal

El ministro griego de Salud denunció el pasado 11 de octubre- que, su padre, un abogado de ideología ultraderechista, hizo el saludo nazi durante el juicio en apelación del grupo neonazi Amanecer Dorado.

Thanos Plevris, otrora miembro del partido de extrema derecha Laos, tildó el gesto de “bestial”.

El ministro declaró a la cadena Skai TV que se sintió ofendido por que su padre Kostas Plevris -que defiende a un exeurodiputado de Amanecer Dorado, actualmente encarcelado, en el juicio- hiciera ese gesto la semana pasada durante la audiencia de la madre de Pavlos Fyssas, un rapero antifascista asesinado por un simpatizante de Amanecer Dorado en 2013.

“Me hizo estremecer”, dijo Plevris a Skai TV. “Primero, porque el saludo se hizo en un tribunal. Y segundo, porque se hizo delante de una mujer cuyo hijo había sido asesinado por un nazi”, declaró.

“No me hago responsable, me hace sentir muy mal”, dijo el ministro, que añadió que su padre “nunca ha escondido su ideología”, que no es ilegal según las leyes griegas.