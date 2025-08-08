Suscribirse

Mundo

Día Internacional del Gato 2025: origen, significado y por qué se celebra el 8 de agosto en Colombia

Los gatos son muy queridos en Colombia, con tres días al año para celebrar su existencia y una historia de amor y compañía milenaria.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 9:07 p. m.
Gato
08 de agosto, Día Internacional de los Gatos | Foto: Getty Images

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Es la única celebración que ocurre tres veces al año, ya que también se conmemora el 20 de febrero y el 29 de octubre desde el año 2002.

La celebración está pensada para aumentar la adopción en refugios, así como celebrar la antigua unión entre los felinos y humanos. Los gatos han sido compañeros del ser humano por milenios, ayudando a controlar plagas y mejorando nuestra salud mental.

Contexto: El Distrito de Bogotá reitera su llamado para la adopción de gatos

Los gatos forman una parte importante de la familia, se creía tradicionalmente que los antiguos egipcios fueron los primeros en domesticar gatos hace unos 3,600 años. Pero recientes encuentros arqueológicos podrían demostrar que los gatos han acompañado a los humanos desde mucho antes.

En Colombia no hay cifras concluyentes ni rigurosas sobre el panorama real del cáncer en animales como perros y gatos.
8 de agosto es el Día Internacional del Gato. | Foto: Adobe stock

El proceso de domesticación no fue como el de otros animales, que se criaron con fines específicos. En el caso de los gatos, se cree que fue un proceso de auto-domesticación.

Lo más leído

1. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban

Los gatos son fantásticos y su amistad con los humanos es innegable. ¿Por qué su día se celebra tres veces al año? Por un lado, el 20 de febrero se conmemora la muerte del gato del expresidente estadounidense Bill Clinton.

Contexto: Día internacional del gato: estos son los mejores nombres para un felino según ChatGPT

Su gato se llamaba Socks (en español, “medias”), que se había ganado el amor del público al aparecer en diferentes conferencias junto al expresidente norteamericano.

Gato de Bill Clinton
El gato de Bill Clinton. | Foto: Getty Images

Igualmente, su celebración del 8 de agosto se debe al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), ya que sus organizadores decidieron crear una fecha para celebrar la existencia de los felinos en 2002. La razón de la fecha es porque se cree que los gatos estarían más propensos a estar en celo en esas épocas.

Contexto: ¿Los gatos pueden amar? Ocho señales de que un felino siente aprecio hacia su dueño

El 29 de octubre se celebra el Día del Gato en Estados Unidos, gracias a la activista Colleen Paige, que buscó concientizar sobre la cantidad de gatos que necesitan ser rescatados cada año. El objetivo era llamar la atención sobre el problema de los gatos sin hogar y fomentar la adopción en lugar de la compra.

La razón por la cual los gatos muerden a sus dueños
Estados Unidos tiene su Día Internacional del Gato. | Foto: Getty Images

La familia de los gatos es increíblemente antigua, con orígenes que se remontan a más de 10 millones de años. Empezaron a vivir con los humanos hace unos 9,500 a 10,000 años, y desde entonces nos han acompañado como fieles amigos.

En este día, se subraya la importancia de la esterilización y castración, que son cruciales para controlar la población y reducir el número de gatos sin hogar. Asimismo, es un recordatorio para apoyar a los refugios y organizaciones de rescate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

2. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

3. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

4. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento

5. Donald Trump pone fin a conflicto de más de 30 años entre dos países y consigue apoyos para ganar el Premio Nobel de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

gatosdía del gatoCelebración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.