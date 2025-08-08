Día Internacional del Gato 2025: origen, significado y por qué se celebra el 8 de agosto en Colombia

El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Es la única celebración que ocurre tres veces al año, ya que también se conmemora el 20 de febrero y el 29 de octubre desde el año 2002.

La celebración está pensada para aumentar la adopción en refugios, así como celebrar la antigua unión entre los felinos y humanos. Los gatos han sido compañeros del ser humano por milenios, ayudando a controlar plagas y mejorando nuestra salud mental.

Los gatos forman una parte importante de la familia, se creía tradicionalmente que los antiguos egipcios fueron los primeros en domesticar gatos hace unos 3,600 años. Pero recientes encuentros arqueológicos podrían demostrar que los gatos han acompañado a los humanos desde mucho antes.

8 de agosto es el Día Internacional del Gato. | Foto: Adobe stock

El proceso de domesticación no fue como el de otros animales, que se criaron con fines específicos. En el caso de los gatos, se cree que fue un proceso de auto-domesticación.

Los gatos son fantásticos y su amistad con los humanos es innegable. ¿Por qué su día se celebra tres veces al año? Por un lado, el 20 de febrero se conmemora la muerte del gato del expresidente estadounidense Bill Clinton.

Su gato se llamaba Socks (en español, “medias”), que se había ganado el amor del público al aparecer en diferentes conferencias junto al expresidente norteamericano.

El gato de Bill Clinton. | Foto: Getty Images

Igualmente, su celebración del 8 de agosto se debe al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW por sus siglas en inglés), ya que sus organizadores decidieron crear una fecha para celebrar la existencia de los felinos en 2002. La razón de la fecha es porque se cree que los gatos estarían más propensos a estar en celo en esas épocas.

El 29 de octubre se celebra el Día del Gato en Estados Unidos, gracias a la activista Colleen Paige, que buscó concientizar sobre la cantidad de gatos que necesitan ser rescatados cada año. El objetivo era llamar la atención sobre el problema de los gatos sin hogar y fomentar la adopción en lugar de la compra.

Estados Unidos tiene su Día Internacional del Gato. | Foto: Getty Images

La familia de los gatos es increíblemente antigua, con orígenes que se remontan a más de 10 millones de años. Empezaron a vivir con los humanos hace unos 9,500 a 10,000 años, y desde entonces nos han acompañado como fieles amigos.