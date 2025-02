Día Mundial de las Enfermedades Raras: ¿de qué se trata el angioedema hereditario?

El último día del mes de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tiene como objetivo reconocer la existencia de los padecimientos que no son comunes , y así impulsar acciones para el diagnóstico oportuno y, por ende, que existan tratamientos adecuados para abordar la enfermedad.

El inhibidor C1 normal ayuda a regular las interacciones bioquímicas del sistema sanguíneo que se asocian con la respuesta inflamatoria del cuerpo. Por lo que, al estar en cifras irregulares, provoca inflamaciones en manos, pies, la cara y, en casos graves que pueden llegar a ser mortales, en las vías respiratorias, que no se pueden controlar fácilmente.

Según la familia, otros síntomas que padecen los pacientes son dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, debido a una hinchazón en la pared intestinal. Estos, hacen más difícil el diagnóstico, ya que es una enfermedad que se confunde con alergias. “A mi, por lo menos, cuando era pequeño, me daban unos ataques terribles durante días, o me daba hipo que me duraba días. Y entonces los médicos decían que era porque estaba nervioso”, contó Juan Pablo.