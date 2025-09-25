El presidente Gustavo Petro ha recibido fuertes críticas por el discurso que entregó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Entre otras cosas, el mandatario colombiano habló de la situación en Venezuela. Incluso, esto generó que muchos lo acusaran de estar defendiendo al dictador Nicolás Maduro, algo por lo que recibió duros cuestionamientos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello. | Foto: Montaje Semana

Por ello, no se demoró en llegar la reacción desde el lado venezolano, por lo que dijo Petro. El encargado de referirse a esto fue Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, que no dudó en elogiar al jefe de Estado colombiano.

“Estamos en época de ONU y ese es un escenario que debería ser como una tribuna estelar”, comenzó diciendo en su programa Con el mazo dando.

Acto seguido, Cabello se refirió de forma directa y corta a lo que declaró el presidente colombiano y que ha generado mucha controversia en todo el país.

“Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, su claridad y su firmeza, porque habló por los pueblos libres”, manifestó, y esto desató aplausos del auditorio en el que se encontraba.

Por otra parte, el ministro del Interior no dudó en criticar los otros discursos que se dieron, ya que aseguró que solo buscan enaltecer al imperialismo que hay en la nación norteamericana y por ello es que le declara la “guerra a todo mundo”.

🇻🇪🇨🇴 Diosdado Cabello: Tenemos que hacerle un reconocimiento al Presidente Petro por su valentía, por su claridad, por su firmeza, en la ONU. pic.twitter.com/Vm4EaDbxcK — El Payanes Press 🎙️🎥💻📰 (@ElPayanes) September 25, 2025

Además, cuestionó que desde el Gobierno de Estados Unidos se le quiera dar “lecciones” a todos los países, mientras que no se resuelven los problemas internos que hay, como el consumo de drogas.

Asimismo, aprovechó para recordar el discurso que en su momento entregó Hugo Chávez ante la ONU. “El comandante Chávez fue allá, envió su mensaje al mundo y marcó”, mencionó.

Lo que dijo Petro

Entre otras cosas, el presidente Petro se refirió al Tren de Aragua y a los bloqueos que se han presentado por parte de la nación norteamericana en contra de Maduro y su régimen.

“Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo”, señaló, una frase que generó gran controversia.

Todo esto, sumado a otras posiciones que el mandatario colombiano ha tenido en público sobre la situación que se vive en Venezuela, han generado toda una tormenta política en el país y lo han acusado de ser cómplice de la dictadura.