Diputado paraguayo pide excusas y aclara que no está incitando un conflicto bélico con Argentina

Con su intervención de este jueves, el diputado intentó bajarle el nivel y la tensión a su afirmación, advirtiendo que ha sido descontextualizado, y que él realmente no está incitando a un conflicto bélico con el país vecino.

Sobre el particular, el político de 29 años, aclaró que el sentido que buscaba dar a sus palabras se refería a un contexto en el que abogaba por la defensa de los intereses de su país en un diferendo bilateral, aclarando que en aquel espacio se hablaba sobre el presupuesto de Paraguay para la próxima vigencia, que se tocaba el tema del Ministerio de Defensa y en el que otro parlamentario había afirmado que ‘no estaría dispuesto a ir a guerra’ ; no obstante, en su intervención, Rubín quiso precisar que en su caso, sí estaría dispuesto, en un caso eventual a hacerlo.

Yo no pido guerra. Pido tener capacidad de DEFENSA NACIONAL 🇵🇾 Argentina acaba de invertir 400 millones de dólares en aviones de guerra. Y nosotros ? Por políticos como vos es que la región nos trata de menos. https://t.co/sknKpSXis6

Lo que había dicho el parlamentario

En medio de la polémica y el malentendido, Paraguay se vio obligado a revelar las declaraciones completas del político para no dar pie a más malentendidos.

“Este ejemplo de roce que tenemos con nuestro país vecino es un claro ejemplo de que la el presupuesto en Defensa Nacional tiene que ser una prioridad. Yo, como joven paraguayo, sí iría a la guerra. Ahí no diferenciamos un poco. Sin duda iría la guerra por mi patria. Yo creo que acá no es tanto el tema, señor Ministro, de cuántos soldados o cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología. Misiles que alcancen a zonas claves de la región, misiles que protejan nuestros recursos”.

Sobre el particular, el político también anotó que mientras que Argentina tiene acuerdo con EE.UU. para adquirir armas, su país tiene vetado hacer acuerdos con países como China, advirtiendo que su relación es pro Taiwán, lamentando que esa no le resulte benéfica a su país.