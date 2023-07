Divorcio político en Bolivia entre Luis Arce y Evo Morales, ¿qué ocurrió?

¿Subordinado?

“A cuidarse de Arce”

“Entre ambos no hay una distancia ideológica, no es un problema de proyecto político (...) lo que les diferencia en esta gran grieta que se ha abierto”, son sus “liderazgos personalistas”, sostiene la Zegada. Hace un mes, en su programa radial, Morales se dirigió a los líderes de su partido para prevenirlos de Arce y pedirles que no cedieran a sus prebendas. “Los dirigentes [sindicales] sanos, honestos (...) cuídense de Lucho Arce”, afirmó el jefe del MAS.