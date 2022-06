Dmitri Medvédev, asesor de Putin, amenaza con “desaparecer” a los críticos de la invasión a Ucrania

Este martes 7 de junio, el expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien es ahora el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, reafirmó públicamente su odio a quienes desean la desaparición de Rusia, a los que tildó de “degenerados”.

Al parecer, estas declaraciones estarían relacionadas con el endurecimiento de medidas de algunos responsables rusos en plena ofensiva contra Ucrania.

“Me preguntan a menudo por qué mis publicaciones en Telegram son tan duras. La respuesta es que los odio. Son unos malnacidos y unos degenerados”, fueron las declaraciones controversiales de Medvédev, de 56 años, a través de la aplicación mencionada.

“Desean nuestra muerte, la de Rusia. Pero mientras siga con vida, haré todo lo posible para que desaparezcan”, añadió, sin dar más detalles sobre a quién iban dirigidas estas declaraciones, pero recalcando que serían para todos aquellos que, según él, estarían en contra de Moscú.

Es de recordar que Medvédev fue presidente entre 2008 y 2012, y primer ministro entre 2012 y 2020, aunque actualmente es el vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso, mismo que ha amenazado con usar las armas nucleares en medio de la guerra.

Considerado como un moderado, con el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania (el 24 de febrero) pasó a ser uno de los críticos más feroces con los países occidentales y las sanciones contra Moscú, que calificó de “locas” el mes pasado.

Incluso, fue Medvédev quien insistió en que la continuación del apoyo a Ucrania por parte de actores internacionales puede resultar en un “guerra nuclear” entre Rusia y la Otan, por lo que persuadió a no continuar con este tipo de ayudas para no terminar en un conflicto “catastrófico”.

“El suministro a Ucrania por parte de los países de la Otan de armas, el entrenamiento de sus tropas para utilizar equipos occidentales, el envío de mercenarios y ejercicios por parte de la Alianza cerca de nuestras fronteras aumentan la probabilidad de un conflicto directo y abierto entre la Otan y Rusia”, afirmó Medvédev en mayo, cuando comenzó la tensión por la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza atlántica.

Y continuó en su cuenta oficial de Telegram: “Tal conflicto siempre tiene el riesgo de convertirse en una guerra nuclear en toda regla... Este será un escenario catastrófico para todos”, en la misma línea de advertencias que el país euroasiático ha mantenido sobre el uso del armamento financiado, insistiendo en que los países de Occidente o que pertenecen a la Otan deberían “pensar en las posibles consecuencias de sus acciones”.

Zelenski reiteró estar listo para sentarse con Putin

El presidente Volodímir Zelenski se refirió a la actualidad que enfrenta su país, señalando nuevamente que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con su homólogo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiterando que, según su punto de vista, la salida al actual conflicto solamente se logrará a través del diálogo.

En declaraciones entregadas por Zelenski al medio de comunicación británico Financial Times, el presidente ucraniano advirtió: “Estoy dispuesto a mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin, me guste o no, pero si hablamos de acabar con la guerra y no de parloteo. Estoy preparado para ello. No creo que haya nadie más con quien hablar en Rusia”.

“Cualquier guerra debe terminar en la mesa de negociaciones”, apuntó el líder ucraniano, al ser indagado por la actualidad de los diálogos con Rusia, y cómo estos se encuentran suspendidos.

Anteriormente, el presidente ucraniano abogó por el fin de la beligerancia como requisito para sentarse en la mesa de diálogo, posición que dijo se mantiene, así como la de no estar dispuesto a ceder ningún área de su territorio.

*Con información de la AFP.