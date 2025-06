Donald Trump afirma que Irán dio “aviso” de ataques a base estadounidense y los calificó de “muy débiles”

Además, agradeció “a Irán por dar aviso con anticipación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”, manifestó tras el lanzamiento de múltiples misiles hacia la base estadounidense de Al Udeid en Catar.

Explicó que en el ataque del país islámico se dispararon 14 misiles, de los cuales 13 fueron derribados y uno ya fue liberado, el cual se dirigía “en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños”.