Donald Trump confirma que aprobó la ejecución retransmitida del hombre que mató a tiros a 13 personas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aprobó que la ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra militar que mató a tiros a 13 personas en la base militar de Fort Hood en 2009, sea retransmitida en vivo y en directo.

ONU denuncia transmisión en vivo de fusilamiento de condenado a muerte en Estados Unidos

“¿Lo aprobé? Por supuesto que sí”, ha señalado en declaraciones a la prensa al ser preguntado por si dio personalmente su permiso para que el fusilamiento, previsto para el próximo 3 de diciembre, sea retransmitido en vivo y en directo.

“Realmente no me importa cómo muera (Hasan), siempre y cuando muera”, ha agregado Trump tras ser interrogado sobre si las imágenes del ajusticiamiento podrían ser empleadas como “propaganda” para la radicalización de personas.

🚨 BREAKING: President Trump says he's STILL DECIDING whether to livestream the execution of Fort Hood Islamic terrorist Nidal Hasan But the firing squad is DEFINITELY happening no matter what. "We'll make a determination, but he WILL be killed through firing squad. He killed 13, 14 people!" "He's TOTALLY NUTS. I really don't care HOW he goes, as long as he goes." Pete Hegseth wants it public, JD Vance said today he won't watch Regardless, IT IS HAPPENING. December 3rd — justice🙏🏻 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 9, 2026

El mandatario ha barajado que “puede que no haya ninguna decisión al respecto”, si bien ha vuelto a incidir en que “lo van a ejecutar, lo van a fusilar”. Mató a trece o catorce personas, hirió gravemente a unas 20 y está completamente loco (...) Creo que la pena de muerte es una forma muy adecuada para que él muera", dijo.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, no verá la ejecución, según ha declarado este mismo viernes.

“Sea cual sea la polémica sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un tipo que asesinó brutalmente a mucha gente inocente. Dicho esto, si se retransmite todo en directo, yo no lo voy a ver”, ha manifestado desde la ciudad estadounidense de Lima, en el estado de Ohio.

Preguntado por la decisión del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de retransmitir el ajusticiamiento de Hasan y sus recurrentes alusiones a su fe cristiana —Vance se convirtió al catolicismo en 2019—, el ‘número dos’ de la Casa Blanca se ha limitado a decir que no ha escuchado las palabras del secretario de Defensa y que no sabe si “eso va a ocurrir realmente”.

Vice President JD Vance said Friday he's "not going to be watching" the Pentagon's livestream of the firing squad execution of the Fort Hood shooter, Nidal Hasan, and cast doubt on whether the livestream will happen at all. "I don't know if that's actually going to happen," Vance said about the Pentagon's plan, which President Trump approved. — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

“Ya veremos qué pasa (...) A las personas a las que se suponía que debía tratar, los soldados del Ejército a los que se suponía que debía tratar por enfermedades mentales y otros problemas, los aprovechó en su momento de mayor vulnerabilidad y los acribilló a balazos en sus propios hogares”, ha señalado.

“Lo que intento recordar a la gente es que se trata de un tipo que cometió, en mi opinión, el peor atentado terrorista, aparte del 11-S”, ha remachado.