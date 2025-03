Donald Trump: “Deberíamos pasar menos tiempo preocupándonos por Putin”. Europa, mientras tanto, sale en rescate de Zelenski

El presidente Trump contestó con ironía al enorme recibimiento que vive Zelenski en Europa. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario norteamericano escribió: “Deberíamos dedicar menos tiempo a preocuparnos por Putin y más tiempo a preocuparnos por las bandas de inmigrantes violadores, los narcotraficantes, los asesinos y las personas de instituciones mentales que ingresan a nuestro país, ¡para no terminar como Europa!”

“Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas... o quizás en menos”, le dijo Trump a Zelenski. | Foto: AP

Trump vs Zelenski: los detalles de la pelea en vivo que tiene feliz a Putin y cambiará la guerra en Ucrania

Contexto: Trump vs Zelenski: los detalles de la pelea en vivo que tiene feliz a Putin y cambiará la guerra en Ucrania

El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump fustigó a Zelenski en un encuentro transmitido en vivo desde la Casa Blanca. El espectáculo despertó temores de que Washington pretenda forzar a Kiev a un acuerdo de paz que le otorgue al presidente ruso, Vladímir Putin, todo lo que quiere. Pero los líderes europeos cerraron filas en apoyo a Kiev. “Necesitamos paz, no guerras interminables”, expresó Zelenski en Telegram.

“En el futuro cercano, todos nosotros en Europa definiremos nuestras posiciones comunes, las líneas que debemos alcanzar y las líneas en las que no podemos ceder”, agregó. “Estas posiciones serán presentadas a nuestros socios en Estados Unidos”, dijo. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que trabajaba junto a París en “un plan” para poner fin a los enfrentamientos entre Kiev y Moscú.

Rearmar a Europa

Zelenski fue recriminado por no llevar traje durante la tensa reunión con Trump: “Me pondré uno cuando acabe la guerra”

Contexto: Zelenski fue recriminado por no llevar traje durante la tensa reunión con Trump: “Me pondré uno cuando acabe la guerra”