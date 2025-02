Donald Trump impone dura medida: revocó el Estatus de Protección Temporal que afecta a 600.000 venezolanos que huyen de Nicolás Maduro

La Casa Blanca revocó una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus sigas en inglés), que afecta a cerca de 600.000 venezolanos y que les permitía permanecer en Estados Unidos, informó el martes el diario The New York Times, que cita una copia de la decisión.

El TPS se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”. Trump intentó eliminar el programa en su primer gobierno, pero fue impedido por motivos legales. (Photo by Alfredo Lasry R/Getty Images) | Foto: Getty Images

El expresidente Joe Biden había extendido el TPS por otros 18 meses poco antes del regreso al poder de Trump, quien prometió efectuar deportaciones masivas de migrantes. Según The New York Times, la actual secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó el martes la decisión de Biden. El TPS se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”. Trump intentó eliminar el programa en su primer gobierno, pero fue impedido por motivos legales.