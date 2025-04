Donald Trump le puso la misma tarifa de arancel a Colombia con Petro y a El Salvador con Bukele

Lo que sucedió en este anuncio del miércoles demuestra que el episodio de ese día está en parte superado. Pero no significa que el 10% de arancel no impacte al país. “Hemos revisado y estamos muy atentos a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos. Queremos insistir en que esta es una medida global, en la cual se impone el 10 por ciento de aranceles a todos los países, incluido Colombia. Esta es una medida que no es discrecional hacia nuestro país, no es discrecional al gobierno del presidente Gustavo Petro”, aseguró en unas primeras declaraciones la canciller, Laura Sarabia.