Donald Trump se despacha contra Vladímir Putin: “Se ha vuelto completamente loco y está matando gente innecesariamente”

En una publicación en Truth Social, Donald Trump se va de frente contra Vladímir Putin.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados”, advierte el primer mandatario estadounidense.

“Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia! Asimismo, el presidente Zelenski no le hace ningún favor a su país hablando como lo hace. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y horribles incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes", agrega.

El Kremlin restó importancia a las críticas que argumentó este lunes que Putin “está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia” y que los bombardeos son medidas de “represalia” a los ataques con drones ucranianos contra territorio ruso.

"Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo". (Photo by Mandel NGAN / AFP) | Foto: AFP

“Este es un momento crítico, cargado de tensión emocional para todos, así como de reacciones emocionales”, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, afirmó que estos ataques muestran que Rusia siente que puede actuar con “impunidad”.

“La intensificación de los ataques rusos debe tener como respuesta más sanciones”, afirmó el mandatario en las redes sociales.

La invasión rusa contra Ucrania, que empezó en febrero de 2022, ha provocado decenas de miles de muertos, asoló a pueblos y ciudades enteras y constituye la mayor crisis en las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales desde la Guerra Fría.

El miedo a una guerra

En entrevista con SEMANA, el exembajador y exministro Fernando Cepeda, explicó por qué existe tanto temor por el papel que Vladímir Putin pueda cumplir en una eventual tercera guerra mundial.

“El gran temor es una guerra nuclear. Putin tiene el mayor arsenal atómico en el mundo y amenaza a Europa de manera permanente. En toda la Unión Europea, solo Francia tiene un pequeño arsenal. Macron dijo que le ofrecía la “sombrilla nuclear” a Europa para protegerse. Pensé: “Dios mío, ¿qué está diciendo?”. Y luego, lo que menciona, hay advertencias de Francia y España a sus ciudadanos sobre búnkeres. En todo esto hay una frase famosa que es de Reagan y Gorbachov. Ambos se reunieron y llegaron a concluir: “Una guerra nuclear nunca se va a ganar. Y una guerra nuclear nunca debe suceder”, afirmó Cepeda.

"Putin tiene el mayor arsenal atómico en el mundo y amenaza a Europa de manera permanente" Foto: Helen Ramírez - SEMANA | Foto: HELEN RAMÍREZ

"Putin tiene las armas, ya no tiene nada más. Rusia no es una economía poderosa, no es un centro científico, no es una superpotencia. Los valores, las percepciones, el horizonte de una persona como Putin son bien diferentes de lo que se siente en Occidente. Entonces, yo veo eso siempre con un temor terrible", agregó.