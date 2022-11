Dramático saldo del terremoto en Indonesia: más de 300 victimas fatales

El sismo que sacudió la isla indonesia de Java el lunes dejó al menos 310 muertos, entre ellos muchos niños, informó este viernes la agencia nacional de gestión de catástrofes.

El terremoto de magnitud 5,6 provocó desplazamientos de tierra y destruyó edificios en la parte occidental de la isla, declaró el jefe de la agencia, Suharyanto, que como muchos indonesios solo tiene un nombre.

Un total de 24 personas siguen desaparecidas, añadió durante una rueda de prensa.

Según Henri Alfiandi, jefe de los servicios de rescate nacionales, las búsquedas continuarán por lo menos hasta el lunes si no se encuentran todos los cuerpos.

“Los problemas son la inestabilidad del suelo, el grosor de los desprendimientos agravados por las continuas lluvias y el temor a las réplicas”, declaró a Kompas TV.

Los rescatistas encontraron el viernes el cuerpo de una niña de siete años entre los escombros de una casa en el distrito de Cianjur, cerca del epicentro.

“El cuerpo fue inmediatamente entregado a la familia. La familia lo aceptó y la enterraron”, dijo Jeksen Kolibu, un socorrista de 28 años.

Entre las víctimas hay muchos niños y algunos estaban en la escuela cuando se produjo el temblor.

Suharyanto informó que más de 2.000 personas resultaron heridas tras el sismo, 56.000 casas fueron dañadas y más de 62.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares.

Indonesia, situada en el “cinturón de fuego” del Pacífico, donde se tocan las placas tectónicas, sufre regularmente a terremotos o erupciones volcánicas.

Milagro bajo los escombros: rescatan con vida a un niño que llevaba dos días desaparecido

El pasado miércoles fue rescatado con vida un niño que llevaba dos días desaparecido tras el terremoto registrado en el país asiático.

El rescate “milagroso” fue captado por las cámaras en la noche del miércoles y reavivó las esperanzas de poder encontrar a más supervivientes entre las ruinas provocadas por el temblor que devastó el lunes la ciudad de Cianjur, en Java Occidental.

El pequeño Azka, de seis años, sobrevivió sin agua ni comida.

“Una vez nos dimos cuenta que Azka estaba vivo, todo el mundo estalló a llorar, incluido yo”, dijo el jueves a la AFP Jeksen, un voluntario local de 28 años.

“Fue muy emotivo, se vivió como un milagro”, añadió.

Los equipos de emergencia saben que 72 horas después del terremoto hay muy pocas posibilidades de hallar a supervivientes.

El video del rescate, difundido por la administración del distrito de Bogor en Java Occidental, muestra a los socorristas sacando a Azka de una casa destruida en el distrito de Cugenang, el más afectado de la ciudad.

El hombre que lo rescató de un hueco entre los escombros abrazó al niño, mientras otro socorrista con mono de protección naranja corría detrás suyo sosteniendo la mano del niño.

Después se ve a Azka tomando tranquilo una bebida en brazos de un soldado, con un trabajador de emergencias que le acaricia el pelo.

El cuerpo de su madre había sido hallado sin vida horas antes, dijo un voluntario a la AFP el jueves. Además, junto al pequeño, encontraron el cadáver de su abuela, dijo Jeksen.

El niño se salvó gracias a un muro que sostuvo otra pared colapsada y evitó que cayera sobre él, indicaron los medios locales.

“Fue encontrado en la parte izquierda de la casa, en la cama. Estaba protegido por una almohada y había un espacio de 10 centímetros entre él y el muro de hormigón”, explicó Jeksen.

“Era un espacio tan estrecho, estaba oscuro, hacía calor y no había suficiente hueco para respirar (...) Durante todos estos años desde que me hice voluntario, nunca había visto algo así. ¿Cómo puedes no llorar?”, añadió.

Con información de AFP