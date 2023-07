Duro golpe al expresidente Pedro Castillo: justicia peruana ordena el embargo de todos sus bienes

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros de Perú y el Primer Ministro de Perú y Pedro Castillo | Foto: NurPhoto via Getty Images

Con esta medida cautelar, Castillo y Torres no podrán transferir o vender propiedades porque “si no, cuando se les condene y se establezca una reparación civil a favor del Estado, no se podrá cobrar absolutamente nada”, explicó el abogado penalista Vladimir Padilla al diario El Comercio.