El actor Eduardo Verástegui busca la presidencia en México ¿sería el Bukele mexicano?

Mensaje

Dios y Bukele

Y atizó su mensaje con una promesa sobre el sueño mexicano: “Construyamos juntos el sueño mexicano. Los mexicanos somos águilas reales, no aves de corral como nos lo han querido inculcar, no. De brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Volemos alto como las águilas que somos. El cielo es el límite”, enfatizó Verástegui.

Decisión

Aún Verástegui no ha definido si se presentará como candidato, pero en conversación con Infobae México recientemente dio algunas pistas sobre como va el proceso de decisión: “Estoy en una temporada de oración profunda y ayuno, como todo proyecto que he hecho en mi vida, pidiéndole a Dios que me abra las puertas si el proyecto viene de él o que las cierre si no viene de él. En esto estoy. Muy pronto sabrán la respuesta”, afirmó.