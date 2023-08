El camino hacia España de los colombianos: ¿Éxitos o frustración?

La lucha para establecerse

Es por eso que casos como los de la abogada cartagenera Carolina Calderón, que decidió mudarse a Madrid en 2018 junto con su esposo e hija, tienden a ser exitosos y, si bien no considera que están del todo estables económicamente “trabajando unos cinco años más podríamos llegar a ese punto”, tanto ella como su esposo no se pueden quejar de la vida que están desarrollando en suelo ibérico.

Por su parte, en España sigue ligado al ámbito jurídico, en una firma de abogados llevando litigios internacionales. Eso sí, no puede tomar casos en España por no ser ‘abogada española’. No obstante, no es un impedimento que la agobie porque pudo encontrar su nicho y por el momento no está en sus planes ingresar a un nuevo pregrado en jurisprudencia.