El covid-19 de Nicolás Maduro, ¿un falso positivo?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es uno de los ausentes de la Conferencia Iberoamericana que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, debido a que resultó positivo de covid-19 en las pruebas que se le realizaron antes de su viaje.

El gobierno venezolano incluso había informado que el mandatario tenía prevista una intervención en el encuentro en el que participan los presidentes de República Dominicana, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, Paraguay, Portugal y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI, y su jefe de gobierno, Pedro Sánchez.

Durante los actos de instalación de la cumbre, la maestra de ceremonia anunció que Maduro asistiría a la plenaria de jefes de Estado y gobierno de este sábado.

Sin embargo, tras la cancelación del viaje del mandatario, la silla de Venezuela la ocupó el canciller Yván Gil durante el debate de este sábado.

Se recordó que tampoco participó en la pasada cumbre de Andorra en 2021, que se realizó de manera virtual por la pandemia de covid-19, ni en las ediciones de 2018 y 2016.

Sin embargo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sorprendió este sábado con una declaración a través de su cuenta en Twitter sobre el resultado de la prueba PCR de covid-19 que dio positiva y obligó a Maduro a cancelar su participación en la reunión de República Dominicana.

“Ayer, el presidente Nicolás Maduro fue informado x sus médicos de un resultado positivo de PCR COVID. Ello motivó la suspensión de su participación en la Cumbre Iberoamericana”, escribió Rodríguez.

Y añadió: “Hoy se le han practicado 2 pruebas con resultados negativos. Todo indica que se trató de un falso positivo”, escribió Rodríguez, pero no profundizó sobre el particular.

Como se recuerda, Maduro se reunió en Caracas en la víspera (viernes) con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Piden en Cumbre Iberoamericana actuación de la ONU para “pacificar” Haití

Durante la cumbre, República Dominicana y Costa Rica pidieron que la comunidad internacional actúe para “pacificar” a Haití, un país con una incontrolable violencia de pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

“La única forma de actuar con Haití es pacificar a Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar a Haití (...), la comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití, los que están sufriendo son los pobres haitianos”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, durante la reunión.

El mandatario dominicano habló del tema después de que su par costarricense, Rodrigo Chaves, pidiera en su discurso ante la plenaria que la ONU “brinde respuesta inmediata” ante la crisis.

“Esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso a las Naciones Unidas para que se brinde respuesta inmediata a las solicitudes de Haití para que ese país vuelva a tener control, para controlar la violencia que existe en un Estado fallido”, manifestó Chaves.

Enfatizó en que el 70 % del territorio de Puerto Príncipe, la capital haitiana, “está controlado por grupos criminales”.

Haití, el país más pobre del continente americano, lleva años sumido en una crisis humanitaria, económica y política exacerbada desde el asesinato de Moïse y acentuada por el auge de la violencia de pandillas.

Más de 500 personas fueron asesinadas por estas bandas solo en el primer trimestre de este año, de acuerdo con Naciones Unidas, que pidió en marzo el despliegue de una fuerza de apoyo especializada.

Haití pidió en octubre de 2022 ayuda internacional para enfrentar esa crisis.

Chaves consideró que el país debe pacificarse antes de considerar un llamado a elecciones: “Hay que apagar el incendio antes de preguntarnos como vamos a reconstruir esa casa”.

“Señor Luis Abinader, el mundo está volviendo a ver para otro lado y a mí como costarricense no me parece justo decirle a la República Dominicana que envíe fuerzas armadas, aunque las tenga, a un país vecino. Esto es una responsabilidad mundial y estamos no atendiendo esa responsabilidad”, agregó Chaves.

* Con información de AFP