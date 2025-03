El crudo mensaje de un periodista antes de su fallecimiento. “Si leen esto significa que me mataron”

| Foto: Anadolu via Getty Images

El periodista Hossam Shabat reportando los hechos en Gaza. | Foto: Anadolu via Getty Images

Tras su muerte, su equipo de redes sociales compartió un mensaje que el periodista dejó escrito previamente en inglés. “Si estás leyendo esto, significa que me mataron. Lo más probable es que fui un objetivo de las fuerzas de ocupación israelíes”, escribió en su cuenta de X e Instagram. En su despedida, recordó cómo pasó de ser un estudiante universitario con sueños de emprender en el mundo de los medios y el marketing, a convertirse en testigo y narrador del conflicto en Gaza.

“Durante los últimos 18 meses, he dedicado cada momento de mi vida a mi pueblo. Documenté los horrores en el norte de Gaza momento a momento, decidido a mostrar al mundo la verdad que intentaban ocultar. Dormí en aceras, en escuelas, en tiendas de campaña, dondequiera que pudiera. Cada día era una batalla por la supervivencia. Sufrí hambre durante meses, pero nunca abandoné a mi pueblo”, escribió. “Dios sabe que cumplí con mi deber como periodista, lo arriesgué todo para informar la verdad, y ahora por fin estoy descansando, algo que no he conocido en 18 meses”.