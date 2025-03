Israel: Netanyahu endurece su discurso y advierte a Hamás que puede venir la “captura de territorios”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronunció un duro discurso en el parlamento de su país en el cual hizo frente a las nuevas amenazas de Hamás, pero también habló de la política interna del país. “En una democracia, el pueblo es soberano y exige que su voto libre en las urnas se traduzca en decisiones, nombramientos y políticas...Eso no significa que el gobierno tenga poder ilimitado, pero no puede ser que no tenga ningún poder… Debe haber un equilibrio entre los poderes del Estado”, dijo, según declaraciones recogidas por Times of Israel.