El expresidente de Perú Alberto Fujimori fue hospitalizado de urgencia este domingo

El expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado por precaución este domingo tras sufrir en prisión una descompensación en su salud por un mal cardíaco que lo aqueja, informaron las autoridades penitenciarias.

“El domingo en horas de la madrugada, el interno Alberto Fujimori presentó un cuadro de descompensación, siendo evacuado de emergencia al hospital de Ate Vitarte de EsSalud, donde pudo ser estabilizado”, anunció el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano Japonés, “para su respectivo monitoreo”, agregó el Inpe.

Fujimori, de 83 años y encarcelado desde hace 15, tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibriliación auricular durante la madrugada, según fuentes allegadas a su entorno.

Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió en su centro de reclusión una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. Once días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso.

El expresidente peruano (1990-2000) cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo (1980-2000).

De origen japonés, Fujimori padece recurrentemente de problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.

Corte Interamericana falla contra liberación del expresidente peruano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el viernes 8 de abril una resolución en la que pidió a Perú “abstenerse de implementar” una sentencia de su más alto tribunal que permite la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.

Según la Corte, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú “no efectuó una ponderación que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

“Más aún, el Tribunal Constitucional efectuó un pronunciamiento que restituyó los efectos de un indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado cuatro años atrás, sin valorar información actualizada sobre la situación de salud del condenado”, agregó la Corte.

La primogénita del expresidente, la política opositora Keiko Fujimori, manifestó que la noticia fue “recibida con mucho dolor” por su familia porque “guardaban un poquito de esperanza” en que la corte mantuviera la libertad de su padre.

“Siento que esto no es justicia, siento que esto no son derechos humanos. No vamos a perder la fe y vamos a seguir luchando por su libertad. Hoy no es un día grato para nosotros”, declaró a la prensa Keiko acompañada de su hermana menor Sachi.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.

El exmandatario es el único preso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.

El pasado 1 de abril, Perú aseguró que acatará cualquier decisión de la Corte Interaericana sobre si Fujimori debe continuar en prisión, pese a la reciente resolución del Tribunal Constitucional peruano, que ordenó su excarcelación.

“La decisión que [la Corte Interamericana] tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible”, dijo entonces el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.

“Estamos consternados”

El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional restituyó a Fujimori, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.

Pero los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana, con sede en San José, para impedir su liberación anticipada.

En Lima no hubo de inmediato reacción de familiares del expresidente de ancestros japoneses, pero uno de sus abogados admitió que la decisión anunciada este viernes en San José los dejó “consternados”.

“Lo tomamos con mucha sorpresa, con mucha preocupación por el hecho que no se hayan tomado en cuenta todos los alegatos y documentos presentados” por la defensa de Fujimori, dijo el abogado Elio Riera al Canal N.

“No se ha analizado el tema de la documentación médica con mayor profundidad. Estamos consternados por la forma de resolver. Indica que nos debemos de abstener a cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, [la Corte Interamericana] está dejando de lado la autonomía del Tribunal” peruano, añadió.

Con información de AFP