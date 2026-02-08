El gigante latinoamericano que rompe récords y domina el mercado global de plata en 2026

La plata ha pasado a ser un protagonista importante en los mercados globales, tradicionalmente considerada el “hermano menor” del oro, se ha visto beneficiada por la subida de su valor en medio de un paradigma financiero cada vez mayor.

Los precios de la plata aumentaron más del 5 % en las últimas operaciones y superaron nuevamente los 95 dólares por onza.

El repunte ha sido impulsado por las restricciones de China a las exportaciones de plata, la creciente demanda de tecnologías verdes como la energía solar y el renovado interés en activos de refugio seguro.

Varias pilas de lingotes de plata Foto: Getty Images

Esta tendencia reciente, destacó los mayores países productores de plata del mundo y muestra dónde está más concentrado el suministro global. La producción mundial total de plata alcanzó aproximadamente 25.000 toneladas métricas en 2024, según un artículo publicado por el medio especializado en minería, Visual Capitalist.

México se mantuvo como el principal productor mundial de plata en 2024, con una producción estimada de 6,300 toneladas métricas.

El país ha mantenido esta posición durante décadas, gracias a una extensa infraestructura minera y yacimientos de alta ley. Cabe destacar que México produce mucha más plata de lo que su participación en reservas podría sugerir, ya que posee sólo alrededor del 6% de las reservas mundiales conocidas.

China, por su parte, ocupó el segundo lugar a nivel mundial, con una producción de alrededor de 3.300 toneladas métricas de plata en 2024. Gran parte de esta producción proviene como subproducto de la minería de metales básicos a gran escala, en particular plomo y zinc.

Hombre manipula un trozo de plata Foto: Getty Images

Perú le siguió de cerca con aproximadamente 3.100 toneladas métricas, lo que refuerza la importancia de América del Sur en los mercados mundiales de plata.

El fundamento de este logro reside en su habilidad para optimizar los procesos de explotación, impulsada por una red de yacimientos de elevada productividad que siguen suministrando recursos al mercado.

México ha conseguido superar las previsiones en cuanto a niveles de producción, respaldado por una base infraestructural que ha sido planificada y fortalecida de forma progresiva con el paso del tiempo, lo que le permite conservar una posición dominante dentro del sector.

La industria mexicana se ha caracterizado por incrementar sus movimientos con plata. Foto: Getty Images

Asimismo, el país contribuye con aproximadamente el 25 % de la plata que se obtiene a escala mundial.