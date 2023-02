El jefe de la CIA está “seguro” de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia para su uso en Ucrania

El jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

El director de la CIA, William Burns, confirmó que Estados Unidos está “seguro” de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania.

“Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal”, relató Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por ‘The Hill’.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden manifestó que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú. - Foto: via REUTERS

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

“Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: ‘Mira, esto no es una amenaza, es solo una declaración’. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron”, aseveró Biden.

Mike Pence pide a los republicanos que no dejen de apoyar el envío de armas a Ucrania

La victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será “inevitable” si los países occidentales, que ya empezaron a entregar tanques pesados, mantienen su ayuda, afirmó el viernes el presidente Volodímir Zelenski, en el primer aniversario de la invasión de su país.

“Si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable (...). Quiero realmente que sea este año”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.

Polonia anunció que ya había enviado a Ucrania cuatro tanques pesados Leopard 2 y prometió el envío “muy pronto” de 60 tanques polacos PT-91.

Suecia indicó que entregará “aproximadamente” diez Leopard y Alemania anunció el envío de otros cuatro, además de los catorce ya previstos para reforzar la resistencia ucraniana.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva general, en momentos en que se libran encarnizados combates en el este. - Foto: Reuters / Valentyn Ogirenko/File Photo (izquierda), Reuters / Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool (derecha)

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva general, en momentos en que se libran encarnizados combates en el este.

Las tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Actualmente numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000, según estimaciones occidentales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “no logró ni uno solo” de sus objetivos en un año de guerra.

“En lugar de borrar a Ucrania del mapa, se enfrenta a una nación más vigorosa que nunca”, destacó en Tallin, la capital de Estonia.

Rusia apostaba por una victoria rápida que permitiera mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia, pero ahora parece limitar sus ambiciones al reconocimiento de la anexión de cuatro zonas separatistas del este.

Así y todo, el expresidente y número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, se dijo seguro de la “victoria” y proclamó que las tropas rusas están dispuestas a llegar “hasta las fronteras de Polonia”.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa, para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica.

El presidente Joe Biden envió un duro mensaje a su homólogo Vladímir Putin. - Foto: Getty Images

Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, descartó el viernes suplir por el momento a Ucrania con los aviones de combate F16, al señalar en una entrevista con ABC News que Zelenski “no necesita F16 ahora”.

*Con información de Europa Press