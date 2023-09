El motivo de seguridad por el cual no hay papeleras en Japón

Japón: una nación “inusual”

Además de la cantidad de personas, en donde Tokio, la capital, es considerada como la ciudad más poblada del mundo con 37 millones de personas (la población de Polonia), Japón cuenta con otras excentricidades y curiosidades para la mayoría de personas, como por ejemplo no contar con cestos de basura en sus calles .

Las aceras del territorio japonés no tienen cestos para botar desechos; sin embargo, la limpieza se percibe en cada calle, debido a la apropiación y el cuidado que tienen por sus espacios públicos . Asimismo, desde la infancia se les inculcan a los japoneses la necesidad de mantener cada espacio libres de impurezas con el fin de que no afecte el ambiente propio y colectivo.

¿Por qué no hay cestos de basura en Japón?

Muchos extranjeros cuando llegan a Japón piensan que las calles están libres de contenedores de basuras, ya que podrían afectar la estética de lugar y, aunque, es razonable la idea, no es el motivo por el cual sucede esto .

Por tal motivo, lo que se recomienda a locales y turistas es contar con una pequeña bolsa para guardar los residuos, como envolturas o papeles, y depositarlos en los cestos que hay en la casa , porque en las calles no se van a poder encontrar sitios propicios para botar basura.

La razón por la que no hay papeleras en las calles de Japón se debe a un tema de seguridad. A consecuencia del atentado en el sistema Metro de Tokio en 1995 , en donde los criminales ocultaron gas sarín en una papelera para cometer el ilícito, las autoridades japonesas tomaron la decisión de retirar todos los contenedores de basura de zonas públicas que presentan altas aglomeraciones.

No obstante, a pesar de la fuerte medida, es posible ver cestos de basuras en algunas zonas. No obstante, esto no exime a la persona de velar por el cuidado y aseo de cada una de las calles del país, algo que se toman muy serio los locales.